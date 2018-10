Corina Creţu: România nu-şi poate permite luxul nici măcar de a se gândi la ideea de a ieşi din UE

România "nu-şi poate permite luxul nici măcar de a se gândi la ideea de a ieşi din Uniunea Europeană", a declarat, luni, comisarul european Corina Creţu, în cadrul conferinţei EuroImpact.



"Am înţeles, în ultimii ani, că partea de comunicare privind politica de coeziune trebuie să fie parte integrată a eforturilor noastre comune. Nu este vorba de a comunica numai despre existenţa unor programe sau despre sisteme de finanţare care pentru oamenii de rând, probabil, sunt lucruri mai abstracte, ci de a prezenta oamenilor efectele concrete ale optimizării fondurilor europene", a afirmat oficialul european.



Ea a spus că, în prezent, există "un limbaj antieuropean care e din ce în ce mai pregnant".



"Eu cred că România nu-şi poate permite luxul nici măcar de a se gândi la ideea de a ieşi din Uniunea Europeană mai ales acum, când are în faţă preşedinţia Uniunii, când are posibilitatea ca lider al Uniunii Europene să schimbe lucrurile în bine din interior", a punctat Creţu. AGERPRES