Corina Creţu: Sunt în continuare membru PSD

Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, precizează că este în continuare membru PSD şi reaminteşte că în 2014 a condus lista de candidaţi la europarlamentare a formaţiunii social-democrate.



"Cred că este important pentru miile de colege şi colegi, prieteni cu care am împărţit ani de muncă, cu care am lucrat din 1991 şi până în 2014, să spun că sunt în continuare membru PSD. Am fost aleasă deputat şi senator pe listele PSD. În 2014, am condus lista la alegerile europarlamentare, alegeri în care partidul a câştigat 16 mandate din cele 32 care revin României. În noiembrie 2014, am fost propusă comisar european pentru politica regională de către Guvernul PSD (...). După audierea mea de către Parlamentul României şi Parlamentul European, am transmis conducerii de la acea vreme a partidului o scrisoare prin care mulţumeam tuturor membrilor din judeţe pentru faptul că mă aleseseră la Congres vicepreşedinte al partidului, anunţând că am decis să rămân simplu membru de partid şi să mă autosuspend din funcţia de vicepreşedinte. Am explicat că am crescut în acest partid, sunt ataşată valorilor social-democrate europene, dar ca şi comisar european îmi doresc să lucrez cu toate guvernele, indiferent de culoarea lor politică, ceea ce am şi făcut în cei patru ani de mandat", a precizat Corina Creţu, joi, într-o postare pe pagina sa de Facebook.



Ea a explicat, totodată, motivele pentru care, în calitate de oficial european, a ales în ultima perioadă să aibă discuţii mai dese cu premierii şi miniştri români.



"E adevărat, faptul că a mai rămas puţin până la încheierea mandatului de comisar pentru politică regionala, ca şi a exerciţiului financiar 2014-2020, toate acestea m-au determinat să intervin mai des în ultima perioadă, să discut mai des cu prim miniştrii, miniştrii, să vorbesc public despre necesitatea accelerării implementării proiectelor, in special in domeniul infrastructurii de transport şi sănătate, astfel încât Romania să îşi consume întreaga alocaţie care îi revine de la bugetul Uniunii Europene. Sunt şocată că aceste intervenţii în favoarea dezvoltării României au fost exagerat de politizate. Rămân în continuare la dispoziţia autorităţilor pentru a găsi soluţii şi a contribui împreună la dezvoltarea României şi îmbunătăţirea vieţii de zi cu zi a oamenilor", a mai scris comisarul european.



Corina Creţu a menţionat că a făcut aceste precizări în contextul în care a aflat că sociologul Marius Pieleanu a afirmat miercuri seară, în cadrul emisiunii "Punctul de întâlnire", că ea nu mai este membru PSD. AGERPRES