Costel Alexe: De astăzi, 40.000 de hectare de noi păduri virgine și cvasivirgine din România se află sub protecție strictă

Suprafața pădurilor virgine din România a ajuns, în prezent, la 40.000 de hectare, aproape dublu față de datele înregistrate în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine, în urmă cu șase luni, a declarat ministrul Mediului, Costel Alexe, vineri, în cadrul unei vizite de lucru în pădurea virgină Muntele Roșu din județul Prahova.

„De astăzi, 40.000 hectare de noi păduri virgine şi cvasivirgine din România se află sub protecţie strictă. Când am preluat mandatul, Catalogul Pădurilor Virgine avea incluse circa 28.000 de hectare. Am spus de atunci că România are mult mai multe suprafeţe de atât şi, astfel, mi-am asumat că o să dublez suprafeţele pădurilor virgine şi cvasivirgine puse sub protecţie, până la finalul mandatului meu. Astăzi vă anunţ că am reuşit mult mai devreme ceea ce mi-am propus şi cu o suprafaţă mult mai mare decât am estimat iniţial. Avem pregătită licitaţia pentru studiile a 39.865 de hectare de păduri virgine şi cvasivirgine", a spus Costel Alexe.

Conform cifrelor oficiale, în prezent, cele mai multe păduri virgine şi cvasivirgine din România se află în judeţele: Caraş-Severin (26%), Hunedoara (14,7%), Maramureş (9,6%), Braşov (8,3%) şi Prahova (7,8%).