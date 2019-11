Cozmin Gușă, despre excluderea din PSD: „Nici nu mă surprinde, dar nici nu schimbă nimic din strategia mea”

Dragos Stoica/Intact Images

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunțat, după ședința CEx PSD, că a fost luată decizia de a-l exclude pe Cozmin Gușă din partid.

Marți seară, Cozmin Gușă a avut o intervenție telefonică la Antena 3, în cadrul emisiunii lui Radu Tudor, „Punctul de întâlnire”. „Pe scurt, nici nu mă surprinde, dar nici nu schimbă nimic din strategia mea. Eu am anunțat de acum trei săptămâni când am intrat în PSD că am un proiect pe zece ani, așa, de la 50 la 60 de ani, să reușim să reformăm stânga, pentru că nu va fi foarte simplu. Mi-am dat seama că vor fi și asemenea nervozități”, a declarat Cozmin Gușă.

„Nu sunt deloc supărat, sunt chiar tonic, mă și distrez. Planul l-am făcut, sunt în grafic. Când m-am înscris în PSD, am spus că am scopul de a împiedica accederea lui Dan Barna în turul doi. Mă interesa ca nu USR să fie alternativa la alegerile din 2020, ci PSD”, a mai spus Cozmin Gușă.

„Știi cum e aia: dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Eu sunt mai înțelept decât ei și, dacă nu mă mai acceptă în calitatea de membru PSD, eu rămân simpatizant”, a spus Gușă.