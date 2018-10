Creţu: Nu mai accept insulte din partea Guvernului României

Karina Knapek

Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a declarat la Bruxelles că nu mai acceptă insulte din partea Guvernului României, în contextul în care a avertizat de nenumărate ori autorităţile de la Bucureşti că România pierde bani din lipsa proiectelor, însă a fost apostrofată că spune lucrurilor pe nume. Fosta membră PSD a spus că nu înţelege tensiunea care s-a creat între ea şi Guvern, subliniind faptul că Puterea nu realizează proiecte de infrastructură, deşi există bani la Bruxelles pentru asta.



„Este de datoria mea de comisar pentru politică regională să avertizez toate statele membre, deci implicit şi România, despre riscul pierderilor sau dezangajărilor de fonduri, mai ales în domeniul infrastructurii, având în vedere că sunt lucrări complexe, care necesită ani de zile. În cazul României, am făcut eforturi extraordinare, în sensul că am fazat foarte multe proiecte în valoare de trei miliarde de euro, practic am degrevat bugetul naţional de trei miliarde de euro, bani care ar fi fost pierduţi”, a spus Corina Creţu.



România a ajuns la o rată de absorbţie, pentru perioada 2007 - 2013, de peste 90%, în condiţiile în care în 2014 s-a plecat de la sub 50%

„Nu înţeleg această tensiune care s-a creat între mine şi Guvern, spunând lucrurilor pe nume. Avem bani la Bruxelles pentru proiecte de infrastructură, dar nu avem proiecte. Pentru Târgu Mureş - Iaşi, în primul rând este o prioritate a Comisiei Europene. Din păcate, am văzut că în şedinţa de Guvern, Executivul a anunţat că vrea să facă această autostradă pe sistemul parteneriat public-privat. Specialiştii noştri nu sunt confortabili cu această abordare, pentru că înseamnă o deprioritizare a investiţiei”, a arătat ea.

În război deschis cu Executivul

„Aş vrea să mai adaug un lucru, în legătură cu lupta noastră pentru viitorul nostru. Ştiţi foarte bune că în disputa legată de Brexit eram cu toţii disperaţi că România şi toate celelalte ţări care sunt mai puţin dezvoltate vor pierde bani. Dacă stau să mă gândesc bine, în timpul mandatului meu am încercat să vorbim despre utilizarea fondurilor europene, cel puţin aceea de a avea aceşti bani pentru 25 de ani, un sfert de secol. De aceea vreau să vă anunţ public că nu mai accept insultele din partea Guvernului României faţă de munca pe care o fac!”, a punctat Creţu.