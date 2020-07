Cristian Rujan a demisionat. Era ultimul prefect pe care Guvernul Orban nu reușise să-l schimbe

Cristinel Rujan, prefectul județului Groj, și-a anunțat demisia ca urmare a presiunii permanente pusă de controalele Corpului de Control.

„Eu, în toată această perioadă, am încercat să fiu deschis către cetățenii județul Gorj, cu mare responsabilitate, nu am concesii de niciun fel și nu voi face. Dar venirile Corpului de Control, aceste deschinderi, cu anume iz de presiune, mi se par de netolerat și am luat decizia de a-mi pune demisia din funcția de prefect. Am înaintat deja demisia domnului Ludovic Orban.”, a spus Rujan, la Radio Impact.

În urma demisiei, deputatul PSD Mihai Weber a afirmat că Rujan este „ultimul prefect asupra căruia liberalii făceau mari presiuni, încă din luna februarie”.