Cum a comenat Orban afirmatia lui Dragnea despre tentativa de asasinat

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, nu crede că s-a încercat asasinarea preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, şi spune că este ''clar o poveste de adormit copiii'', ''o minciună gogonată''.

"Cred că nu mai trebuie prelungită foarte mult dezbaterea cu năzdrăvănia asta a lui Dragnea, care e clar o poveste de adormit copiii şi mai ales un mare neadevăr, o minciună gogonată", a afirmat sâmbătă Ludovic Orban.

Liderul PNL s-a aflat vineri şi sâmbătă la Sibiu, la o şedinţă a Biroului Executiv al partidului.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat recent că, anul trecut, asupra sa a avut loc o tentativă de asasinare.

Întrebat la Antena 3 dacă se doreşte ca el să fie omorât, dacă este ameninţat cu moartea şi dacă are informaţii că s-ar pune la cale asasinarea sa, Dragnea a spus: "Am avut anul trecut o tentativă, în aprilie. (...) Au venit patru străini în România, au fost cazaţi la Athenee Palace, din ceea ce mi s-a spus, şi au stat trei săptămâni aici. Mă rog, am scăpat, dar asta nu înseamnă că mi-am luat pază sau o să-mi iau pază". AGERPRES