Dacian Cioloş a comentat situatia din PSD

Fostul premier Dacian Cioloş, preşedinte fondator al Mişcării România Împreună, afirmă că în PSD este o bătălie internă, iar acest partid ar trebui să se ocupă de dezvoltarea economică a României şi să evite izolarea ţării pe plan european şi internaţional.

"Pe mine mă interesează în primul rând România şi nu bătăliile şi luptele interne intestine din PSD. (...) Este un partid aflat la guvernare, care ar trebui să se ocupe de dezvoltarea economică, de rezolvarea problemelor pe care le are România, să evite izolarea României în plan european şi în plan internaţional. Dar în schimb, ce vedem? Spectacole în care apar unii aşa-zişi dizidenţi mai curaţi decât ceilalţi şi se bat între ei. Eu asta observ. Preocuparea mea vine din punctul acesta de vedere. Pentru mine nu există nicio diferenţă între unii şi ceilalţi. E o bătălie internă. PSD, ca partid în întregul lui, are o responsabilitate şi va trebui să îşi asume responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în România. Şi dacă ei au impresia că cu această bătălie internă vor transmite imaginea că există un PSD sub controlul lui Dragnea, care e nociv şi că există o altă parte din PSD care e mai bună, eu cred că se înşeală pentru că se văd rezultatele", declarat Dacian Cioloş, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Fostul premier critică PSD şi spune că guvernarea are "rezultate catastrofale". "Se vede capacitatea acestui partid de a guverna cu rezultatele catastrofale pe care le vedem. Şi plătim cu toţii pentru acest spectacol mediatic pe care trebuie să-l vedem seară de seară", a afirmat Cioloş. AGERPRES