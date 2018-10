Dacian Cioloş: Avem nevoie de oameni noi în politica din România şi în cea europeană

Fostul premier Dacian Cioloş, preşedinte fondator al Mişcării România Împreună, a afirmat marţi că este nevoie de oameni noi în politica din România şi în cea europeană, precizând că în Parlamentul European trebuie să fie trimişi "politicieni români maturi, cu experienţă".



"Avem nevoie de oameni noi în politică în România şi (...) avem nevoie de politicieni români noi în politica europeană, care să meargă în instituţiile europene să facă o politică în interesul României şi să nu se ducă acolo ca să iasă la pensie din politica naţională sau ca să-şi facă doar mâna pentru politica naţională. Avem nevoie să trimitem în Parlamentul European politicieni români maturi, cu experienţă, care cunosc instituţiile europene şi care pot să meargă acolo cu idei şi să facă simţită prezenţa României. Avem nevoie, de fapt, de o politică proeuropeană care să fie asumată şi făcută pentru români", a declarat Cioloş, la conferinţa "Drumul către Sibiu - Un pas mai aproape", organizată la Bucureşti de Reprezentanţa Comisiei Europene în România.



Potrivit lui Cioloş, este nevoie de "forţe politice care să se mobilizeze pentru a reconstrui Uniunea Europeană".



"Avem nevoie să inventăm la nivel european forme de democraţie participativă, în care cetăţenii să se poată exprima mai mult şi nu doar o dată la cinci ani. (...) Avem nevoie şi să definim mai clar care este plusvaloarea adusă de politicile europene şi să focalizăm, să canalizăm politicile, regulamentele europene, legislaţia europeană şi fondurile europene spre acele domenii de plusvaloare europeană", a spus el.



În opinia sa, UE "rămâne în continuare un reper pentru români".



"Chiar dacă încrederea românilor în Uniunea Europeană, în instituţiile europene variază, în continuare semnalul e foarte clar că românii vor să rămână în Uniunea Europeană, iar această variaţie a opiniei românilor vizavi de instituţiile europene eu o interpretez într-o altă cheie şi anume că mulţi români se aşteaptă ca instituţiile europene să se implice mai mult în ceea ce se întâmplă în România, asta pe fondul scăderii încrederii în politicienii autohtoni, din păcate", a susţinut Cioloş.



El este de părere că UE are nevoie "de o refondare", care "să o apropie de oameni".



"Uniunea Europeană ca şi concept şi chiar ca şi instituţii ar trebui să plece tot mai mult de la Bruxelles înspre capitale, înspre mediul rural. (...) Cred că România are oportunitatea acum să iasă (...) dintr-o stare de aşteptare şi de critică pasivă cu care au obişnuit-o unii politicieni de la noi, care se uită la drobul de sare fără să facă nimic pentru asta, criticând instituţiile europene şi criticând Bruxelles-ul. România are acum oportunitatea (...), asigurând Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, (...) să-şi spună punctul de vedere, să vină cu idei, (...) cu propuneri, (...) cu critici (...) şi să pună pe masă alternative", a mai afirmat Cioloş. AGERPRES