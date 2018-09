UPDATE. Dacian Cioloș: Criza pestei porcine, cauzată de incompetența Guvernului

Fostul premier Dacian Cioloş a afirmat duminică faptul că Guvernul PSD-ALDE este responsabil pentru criza pestei porcine africane din România, responsabilităţi directe având premierul Viorica Dăncilă, ministrul Agriculturii, Petre Daea, şi directorul ANSVSA, Geronimo Brănescu.



"Vorbesc de criza pestei porcine africane, care ocupă, încet - încet, bucată cu bucată, toată ţara şi care riscă să distrugă un sector agro-alimentar întreg. Ne confruntăm în acest caz cu o criză care este extrem de gravă din acest punct de vedere. Este o criză care se datorează, din punctul meu de vedere, în primul rând incompetenţei Guvernului PSD-ALDE - şi aici aş spune că responsabilităţi directe a ceea ce se întâmplă are doamna prim-ministru, pentru că dânsa are sub control toate instituţiile care ar fi putut şi care ar trebui să ţină sub control această criză, domnul ministru Daea, în calitatea lui de ministru al Agriculturii, care vizează şi acest sector al creşterii porcinelor, şi, evident, în cel puţin aceeaşi măsură, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Geronimo Brănescu", a declarat Dacian Cioloş în cadrul unei conferinţe de presă.

UPDATE: El a adăugat că în calitate de ministru al Agriculturii în România şi la nivel european, când a fost comisar de resort, s-a confruntat cu astfel de situaţii şi s-a dovedit că dacă se acţionează la timp, lucrurile pot fi ţinute sub control. Cioloş a atras atenţia că există riscul de sistare a exportului de carne de porc din România pentru o perioadă de timp.



"Rezultatele sunt dezastruoase, pentru că este vorba nu doar de închiderea unor ferme, oameni care au credite la bancă, care au investit în aceşti ultimi ani în sectorul de creştere a porcinelor, dar avem deja, pe lângă ferme închise, oameni care sunt trimişi în şomaj, peste 1.000 de oameni care şi-au pierdut locurile de muncă deja, dintre care 500 provin doar dintr-o singură companie. Există riscul clar în momentul de faţă de reducere şi poate chiar sistare pentru o anumită perioadă de timp a exportului de carne de porc din România - şi vă reamintesc că viabilitatea acestui sector ţine în primul rând de competitivitatea lui şi de capacitatea de a comercializa pe piaţa europeană şi în exterior - şi riscul este mare să nu mai putem face acest lucru, chiar şi cei care nu au problema infectării cu virus", a precizat fostul premier.



Potrivit acestuia, o creştere a importului de carne de porc ar duce la creşterea preţului la raft, ceea ce ar însemna inflaţie.



"Vor creşte importurile tot mai mult, pentru că avem unităţi de creştere a porcului care au integrată şi partea de procesare, tocmai ca să poată să valorifice tot mai bine materia primă locală, care nu vor mai putea valorifica materie primă locală, pentru că nu vor mai putea exporta produse din carne de porc românesc şi atunci vor trebui să importe şi importul înseamnă creşterea preţului la raft pentru produse care vor fi chiar pe piaţa românească. Creşterea preţului la produse alimentare înseamnă inflaţie şi inflaţia se va adăuga la inflaţia pe care o avem deja şi atunci orice poveşti cu creşteri de salarii şi de pensii vor deveni legende. Acelaşi Guvern care avea pretenţia că românilor le va creşte bunăstarea sub guvernarea lor, iată că din cauza incompetenţei va scădea puterea de cumpărare a românilor şi datorită faptului că vom importa carne de porc", a declarat Cioloş.



Fostul prim-ministru a mai arătat că, din punctul său de vedere, trebuia făcută o comandă unică la nivel naţional, cu o celulă de criză la nivelul Guvernului.



"Că prim-ministrul delega această comandă unică unuia dintre miniştri, e altceva, dar trebuie neapărat să fie o comandă unică la o celulă de criză din care să facă parte nu doar Ministerul Agriculturii, Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară, dar şi Ministerul de Interne şi Ministerul Mediului şi alte autorităţi naţionale care pot interveni, inclusiv autorităţi locale din zonele afectate. Deci, o comandă unică la nivel naţional, cu o celulă de criză. Şi asta nu la nivelul CSAT, ci la nivelul Guvernului, pentru că acolo sunt toate instituţiile care trebuie să acţioneze în astfel de situaţii şi există şi procedura foarte clară în acea hotărâre de guvern din 2016. Apoi, sub această coordonare unică la nivel naţional, o coordonare unică la nivel judeţean, în fiecare judeţ acolo unde apar probleme. Şi o coordonare unică a activităţii tuturor instituţiilor şi inclusiv nişte proceduri clare pentru răspunderi foarte clare pentru cei care încalcă aceste proceduri. Pentru că o încălcare de procedură lasă spaţiu de manifestare virusului", a spus Dacian Cioloş.

AGERPRES