Preşedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloş, este convins că Dan Barna va câştiga alegerile prezidenţiale, iar în eventualitatea în care liderul USR nu va ajunge preşedinte al României, atât PLUS, cât şi USR vor avea de câştigat.



"Am venit cu un candidat pentru alegerile prezidenţiale care va câştiga aceste alegeri", a declarat Dacian Cioloş, vineri, la Sibiu, într-o conferinţă de presă.



Potrivit fostului premier al României, acum "societatea e pregătită de o schimbare majoră şi profundă."



Dacian Cioloş participă vineri, la Sibiu, la lansarea programului lui Dan Barna pentru alegerile prezidenţiale.



Liderul USR, deputatul Dan Barna, candidat la Preşedinţia României, şi-a prezentat vineri un program cu 10 proiecte. Barna doreşte, dacă ajunge preşedinte, să schimbe Constituţia, în aşa fel încât "preşedintele să poată participa şi conduce şedinţele de Guvern în care se discută şi adoptă bugetul de stat".



Dan Barna doreşte să nu mai fie penali în funcţii publice şi până la finalul mandatului de şef al statului, dacă câştigă alegerile prezidenţiale, Educaţia să primească 6% din PIB. De asemenea, Dan Barna şi-a propus şi o nouă lege a sănătăţii.



"Trebuie să conectăm toate provinciile istorice cu autostrăzi şi să reînnoim căile ferate. Proiecte precum A1 Sibiu - Piteşti, A8 Iaşi - Târgu Mureş, A0 Centura Bucureşti sau A3 "Transilvania", A6 Lugoj - Craiova sau A3 Ploieşti - Braşov vor avea finanţare adecvată şi management profesionist", este unul din proiectele lansate vineri de Dan Barna.



De asemenea, Dan Barna doreşte să oprească tăierile ilegale de păduri, să facă în aşa fel ca să avem o economie fără birocraţie şi un nou Acord Politic Multianual pentru Apărare.



Programul candidaturii la Preşedinţie a lui Dan Barna are ca prioritate şi Diaspora, în sensul că românii din străinătate vor fi o prioritate a politicii externe.



Dan Barna şi-a mai fixat ca obiectiv, dacă ajunge preşedinte, să reducă infracţiunile din România.

