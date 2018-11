Dacian Cioloş: Îi aştept pe cei din PNL să ni se alăture în munca pentru o Românie mai bună

Fostul premier Dacian Cioloş, preşedinte fondator al Mişcării România Împreună, subliniază că toţi membrii partidelor din România trebuie să ştie că, dacă nu vor face reforma de care este nevoie în propriul partid, ea va fi făcută chiar de electorat, la vot.



Într-o postare publicată joi, pe Facebook, Cioloş declară că Mişcarea România Împreună este deschisă unei colaborări cu PNL, aşa cum este şi cu USR.



"Aş vrea să clarific pe cât posibil mica furtună iscată, zilele trecute, într-un pahar cu apă, după referirile mele la prietenii din PNL. Trebuie să recunosc faptul că anul 2020 îmi provoacă unele temeri. Este evident că PSD nu poate fi înlăturat altfel decât printr-o largă coaliţie, dar în acelaşi timp nu putem ignora lecţiile primite de la ce au însemnat CDR şi Alianţa DA. Multă speranţă şi multă bucurie s-au transformat în dezamăgire şi într-un ajutor nesperat pentru PSD. Noi, societatea românească, nu am fost în stare să ne opunem cu succes modelului politic promovat de acest partid care a capturat toate straturile economice şi sociale. Din această perspectivă, mă îngrijorează 2020. Dacă vom face o alianţă politică slabă sau fragilă, prin care nu vom fi în stare să schimbăm fundamental societatea şi să oferim un model viabil de dezvoltare durabilă, vom înregistra un eşec de priorităţi", a scris Dacian Cioloş.



El precizează că din această perspectivă ar dori să fie citite gândurile sale despre PNL.



"E un moment de îngrijorare profundă, pentru că îmi dau seama că suntem încă foarte departe de soluţia de care avem nevoie. Cu toţii am greşit uneori sau nu ne-am ridicat mereu la aşteptările celor care ne susţin sau ne votează. Replicile pe care le-am primit, pe alocuri descalificante pentru cei care le-au dat, îmi confirmă îngrijorarea. Motiv pentru care nu doresc să alimentez această polemică. Nu sunt eu cel care trebuie să reformeze PNL. Nu am putut şi nici nu era misiunea mea în 2016, aşa cum nu este nici astăzi. Este misiunea oamenilor cinstiţi şi oneşti din PNL. Sunt mulţi şi îi asigur de toată preţuirea mea. Dar toţi membrii partidelor din România trebuie să ştie că, dacă nu vor face reforma de care este nevoie în propriul partid, ea va fi făcută chiar de electorat, la vot. Şi sunt convins că au suficiente date ca să înţeleagă ce spun", subliniază Cioloş.



În acest context, preşedintele fondator al Mişcării România Împreună spune că formaţiunea este deschisă unei colaborări cu PNL, aşa cum este şi cu USR.



"Îi asigur că vor găsi mereu în noi un partener onest şi că avem speranţa că vom reuşi să punem bazele unei construcţii politice solide, care să facă faţă în alegeri, dar mai ales în perioada post-electorală. Resping ideea că am fi "condamnaţi" să lucrăm împreună. Democraţia nu te condamnă, democraţia cere onestitate şi capacitatea de a-ţi recunoaşte propriile greşeli. Îi aştept pe cei din PNL să ni se alăture în munca pentru o Românie mai bună, pentru că ne aşteaptă vremuri dificile", conchide Dacian Cioloş.



La sfârşitul săptămânii trecute, Cioloş afirma, tot pe pagina de socializare, că PNL se regăseşte în zona clasei politice vechi şi refuză cu obstinaţie să se reformeze, el arătând că liberalii refuză să vină alături de formaţiunea din care face parte "într-un proiect de reformare profundă a societăţii româneşti, cu accent pe bunăstare".



În replică, în aceeaşi zi, liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a declarat că cea mai solidă contribuţie pe care preşedintele fondator al Mişcării România Împreună, Dacian Cioloş, ar putea-o avea la acţiunea Opoziţiei ar fi să scoată actele partidului promis şi să se oprească din atacarea celorlalte formaţiuni politice care au fost zilnic în prima linie a luptei anti-Dragnea. AGERPRES