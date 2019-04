Dacian Cioloş: Îi cer premierului să apere, înainte de toate, interesul României

Lucian Alecu

Fostul premier Dacian Cioloş, lider al PLUS, îi cere Vioricăi Dăncilă să îşi respecte rolul instituţional de prim-ministru şi să apere, înainte de toate, interesul României.



"Suntem într-un moment dificil al relaţiei dintre România şi Uniunea Europeană. După avertizări repetate, Comisia ia în considerare sancţionarea României prin aplicarea articolului 7, ceea ce ar duce la suspendarea unor drepturi ale ţării noastre ca stat membru al UE. Îi cer doamnei Dăncilă să îşi respecte rolul instituţional de prim-ministru şi să apere, înainte de toate, interesul României, nu al lui Dragnea. Doamna Dăncilă trebuie să retragă imediat proiectele de ordonanţe de urgenţă care ar afecta grav independenţa justiţiei şi ar duce la o posibilă activare a articolului 7. Îmi e ruşine, ca român, când văd unde am ajuns: să fie nevoie de avertismente peste avertismente ca un guvern al ţării mele să nu lucreze pentru infractori. Este inacceptabil să trăim într-o societate paralizată de frica unor legi făcute în favoarea unor corupţi. Am ajuns, realmente, în ultimul hal, în care politicieni fără ruşine distrug România", a scris Dacian Cioloş, miercuri, pe Facebook.



El spune că "referendumul şi alegerile europene trebuie să fie un semnal clar pentru aceşti infractori".



"Societatea românească nu ar fi trebuit să ajungă în situaţia în care să se pronunţe prin vot că hoţia este un păcat. Dar, dacă suntem în acest punct, atunci măcar să ne scuturăm de ruşinea asta şi să le arătăm că nu suntem o ţară de hoţi", a afirmat Cioloş.



Miercuri, Comisia Europeană a avertizat România să revină pe calea unui proces de reformă în Justiţie "corect" şi "să se abţină de la orice măsuri care ar însemna regres" în privinţa statului de drept. ''România trebuie să revină urgent la un proces de reformă corect, asta înseamnă paşi înainte, nu înapoi, şi înseamnă şi să se abţină de la orice măsuri care ar putea să ducă la un regres al tuturor lucrurilor care s-au realizat în ultimii ani'', a declarat prim-vicepreşedintele CE Frans Timmermans, într-o conferinţă de presă, la Bruxelles, după şedinţa Colegiului Comisarilor. AGERPRES