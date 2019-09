Dacian Cioloş, la BEC: Suntem gata să conducem şi să guvernăm România

Guvernul Viorica Dăncilă "nu mai conduce legitim" iar Alianţa USR-PLUS este gata să preia guvernarea imediat ce va avea o majoritate în Parlament, a declarat, vineri, liderul PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloş.



"Doamna Dăncilă nu mai conduce un guvern legitim. Şi doamna Dăncilă, într-o ţară democratică, cu o clasă politică cu bun simţ, ar trebui să se prezinte în faţa Parlamentului şi să ceară acest vot de încredere. Pentru că acest guvern nu mai conduce legitim, nu mai are majoritate în Parlament şi nu mai are nici structura coaliţiei politice aşa cum a fost la început. Deci, sunt mai multe mijloace prin care acest guvern poate şi trebuie să plece", a declarat Cioloş la Biroul Electoral Central, unde liderul USR, Dan Barna, şi-a depus candidatura la prezidenţiale.



Întrebat când intră USR-PLUS la guvernare, el a spus: "Imediat ce avem majoritatea în Parlament cu care să putem guverna".



"O guvernare se face cu majoritate în Parlament. Noi ne-am prea obişnuit cu guvernările astea pompieristice, în care căutăm premier în stânga şi în dreapta. Ceea ce propunem noi e un proiect de redresare a României, care nu se poate face peticind pe ici pe colo şi rezolvând probleme stingând focul. Pentru asta e nevoie de o majoritate în Parlament, e nevoie de o majoritate legitimă. Cu siguranţă, noi vom avea nevoie să modificăm Constituţia, pentru că trebuie să punem statul pe baze sănătoase. Vedem de 30 de ani de zile care sunt neajunsurile acestei Constituţii şi sistemului administrativ-politic în care lucrăm. Noi o să facem această majoritate alături de românii care ne vor vota în primul rând. E nevoie de alegeri anticipate, pentru că oamenii văd de ani de zile ce se întâmplă în România şi cât de prost merg lucrurile (...) Şi eu sunt convins că şi la prezidenţiale, şi la parlamentare vor veni masiv şi vor vota pe cei care vor propune un proiect consistent, nu promisiuni scrise cu carioca", a adăugat liderul PLUS.

