Dacian Cioloş susține că nu există niciun blocaj în negocierile cu USR

Lucian Alecu

Preşedintele PLUS, Dacia Cioloş, a declarat sâmbătă că nu există niciun blocaj în negocierile cu USR, 'aşa cum lasă unii să se înţeleagă'.



"Legat de alianţa cu USR, eu sunt convins că vom încheia negocierile pentru constituirea unei alianţe politice cu USR în cel mai scurt timp şi vreau să vă spun că în momentul de faţă nu negociem posturi, aşa cum lasă unii să se înţeleagă, nu există niciun blocaj în negocieri şi căutăm soluţiile cele mai bune pentru ca alianţa să poată să prezinte cei mai buni candidaţi şi pentru ca alianţa să constituie cu adevărat o alternativă politică pe care românii o aşteaptă şi au demonstrat că o aşteaptă la alegerile europarlamentare", a spus Cioloş în cadrul unei conferinţe de presă.



El a arătat că obiectivele alianţei vor fi "reînnoirea României" şi a promis, în calitate de preşedinte al PLUS, că va reînnoi România.



"Atât PLUS, cât şi USR sunt membre ale unei familii politice europene numită 'Reînnoim Europa' şi aşa cum obiectivul este să reînnoim Europa, aşa vrem să reînnoim şi România şi sunt convins că vom face acest lucru", a mai spus Cioloş.



El a vorbit şi despre reorganizarea partidului şi a anunţat că PLUS are deja peste 14.000 de membri de partid înscrişi.



"Suntem în plin proces de reorganizare a partidului în teritoriu, săptămâna aceasta se încheie prima etapă a constituirii comunităţilor locale în cadrul partidului, urmând ca de săptămâna viitoare să începem constituirea filialelor judeţene ale partidului, convocarea adunărilor generale şi alegerea conducerilor filialelor judeţene. Obiectivul nostru e să finalizăm acest proces la începutul lunii august, în aşa fel încât să alegem coordonatorii regionali ai partidului. În felul acesta vom pregăti şi viitoarea convenţie naţională a partidului care va avea loc la începutul lunii decembrie", a precizat Dacian Cioloş. AGERPRES