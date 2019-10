Dacian Cioloş susţine că un guvern cu puteri limitate, nu este adaptat nevoilor României

Liderul PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloş, consideră că un guvern cu puteri limitate, fără o majoritate clară în Parlament, nu este adaptat nevoilor României din momentul de faţă, el subliniind necesitatea organizării de alegeri anticipate pentru că românii aşteaptă măsuri care trebuie duse la îndeplinire, cum ar fi eliminarea celor care au permis eliberarea unor infractori.



Într-o intervenţie la Digi24 tv, fostul premier a amintit că, în toamna anului 2015, executivul a căzut pentru că şi-a prezentat demisia, "cu oameni în stradă, care nu mai aveau încredere în politicieni şi voiau un guvern independent".



"Partidele s-au retras în matca lor, în cochilia lor, la început fiind speriate de această reacţie populară în stradă şi, după câteva zile, şi-au revenit în starea lor normală, s-au pregătit pentru alegeri şi au găsit o ţintă foarte bună în acest guvern independent. Acum situaţia e un pic diferită, pentru că suntem după o perioadă de trei ani de zile în care, la fel, oamenii au stat în stradă în urma atacurilor PSD la Justiţie, dar şi a degringoladei din domeniul economic, din legislaţia economică. Foarte multă lume îşi dorea ca acest guvern să pice, această majoritate nu mai avea susţinere populară şi la alegerile europarlamentare s-a văzut foarte clar. Ceea ce s-a întâmplat acum în Parlament e un rezultat firesc al stării de spirit din societate. Însă, dacă continuăm în această idee, e clar că oamenii nu se mai mulţumesc cu cârpeli şi cu ajustări pe ici pe colo. Oamenii aşteaptă să vadă că România se schimbă în direcţia bună şi că politicienii îşi asumă aceste schimbări care sunt aşteptate de societate. De aceea, din punctul meu de vedere, un astfel de guvern nu este adaptat nevoilor României din momentul de faţă, un guvern cu puteri limitate, fără majoritate clară în Parlament. Haideţi să fim serioşi! Cum să constitui o majoritate care să reformeze România având cam aceiaşi politicieni care au hăcuit legile Justiţiei şi au făcut tot ce au putut ca să subordoneze Justiţia politicului?! Cum ar putea aceiaşi oameni acum să vină cu proiecte legislative exact în sens opus?", a afirmat Cioloş.



El spune că de aceea Alianţa USR PLUS a insistat pentru alegeri anticipate, iar dacă acest lucru nu este posibil imediat, atunci "este nevoie de un guvern care să îşi asume nişte lucruri, inclusiv în faţa Parlamentului, inclusiv nişte prime reforme necesare pentru a curăţi spaţiul în care trebuie apoi pregătite reforme mai de substanţă şi dată o direcţie clară economiei şi societăţii româneşti".



"Parlamentul, cu aceiaşi parlamentari care au dus România într-o direcţie considerată greşită de cea mai mare parte a cetăţenilor din România, acest Parlament nu are legitimitatea să susţină acum un program de reforme. (...) Prin respingerea succesivă a unor propuneri de prim-ministru şi de guvern, Parlamentul se poate dizolva şi atunci organizăm alegeri anticipate, ca să avem un Parlament re-legitimat prin vot, care să îşi asume ceea ce populaţia aşteaptă în momentul de faţă. (...) Am văzut în presă acuzaţii că nu ne asumăm, că nu suntem pregătiţi să intrăm la guvernare. Pentru că vrem alegeri anticipate nu înseamnă că nu suntem pregătiţi să intrăm la guvernare. Suntem pregătiţi şi cu idei şi cu măsuri care trebuie luate, suntem convinşi că putem mobiliza şi oameni pentru asta. Dar pe noi nu ne interesează doar ca să împărţim bani în teritoriu în stânga şi în dreapta sau doar ca să ne aflăm în treabă. Vrem să intrăm la guvernare ca să ne asumăm anumite măsuri care sunt necesare, care sunt aşteptate şi pe care ştim că le putem pune în practică. Şi asta presupune un anumit cadru care să permită acest lucru", a explicat fostul premier.



Potrivit acestuia, "PSD mai muşcă acum cât mai poate din buget pentru a-l împărţi primarilor, pentru că simte că îi fuge pământul de sub picioare şi ca să rămână în centrul atenţiei mediatice".



"PSD se agaţă de putere pentru că, fără a fi conectat la resursele statului, acest partid nu există, nu are viziune, nu are un plan. În viziunea lor trebuie să crească pensiile şi salariile ca să cumpere voturi şi atât. (...) Bugetul trebuie securizat. (...) Şi, dacă nu există majoritate în Parlament, cred că asumarea răspunderii Guvernului e singura soluţie prin care legile Justiţiei să fie corectate, Justiţia să fie repusă pe şinele unei acţiuni independente, să poată să îşi facă treaba. Apoi sunt alte măsuri pe care am văzut că le-a integrat şi domnul Orban în ceea ce a anunţat că ar urma să fie o schiţă a programului de guvernare - alegerea primarilor în două tururi - şi asta ar putea fi asumată de Guvern în Parlament dacă nu va exista majoritate. Şi aici văd o atitudine duplicitară a unor partide care criticau pe alţii că nu au adoptat această lege şi acum votează împotrivă. (...) Noi am propus şi aplicarea măsurii 'Fără penali în funcţii publice', pentru că ar fi un semnal de reacţie prin care s-ar putea reforma inclusiv administraţia publică, dar şi reforma clasa politică, este aşteptată de populaţie şi această măsură. De asemenea, Legea recursului compensatoriu ar trebui la fel corectată în sensul eliminării măsurilor care au permis eliberarea unor infractori", a precizat Dacian Cioloş. AGERPRES