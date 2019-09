Dan Barna, ales preşedintele USR pentru un nou mandat

Dan Barna a fost ales preşedinte al partidului Uniunea Salvaţi România (USR) pentru un nou mandat, în cadrul scrutinului intern, desfăşurat online în perioada 1-5 septembrie, votând 9.314 membri, în urma căruia el a obţinut 6.097 din voturi (65,75%).



Potrivit unui comunicat de presă al USR, Cosette Chichirău şi Alexandru Surcel, contracandidaţii lui Dan Barna, au obţinut 2.907 (31,35%), respectiv 269 (2,90%) dintre voturilor membrilor USR.



Potrivit statutului, preşedintele USR este ales prin vot electronic secret de către toţi membrii partidului, ceea ce îi asigură o largă reprezentativitate şi legitimitate.



Rezultatul scrutinului intern va fi validat de Congresul USR care va avea loc la Timişoara pe 14 septembrie, în cadrul acestuia urmând să fie aleşi şi noii membri ai Biroului Naţional al USR.



Dan Barna a devenit preşedintele USR în octombrie 2017, în urma unui congres extraordinar. În ultimii doi ani, sub conducerea lui Dan Barna, partidul a ajuns la 16.000 de membri şi peste 550 de filiale, se mai arată în comunicat.



În urmă cu o lună de zile, Dan Barna a fost desemnat candidatul alianţei USR PLUS la alegerile prezidenţiale din acest an, iar cele două partide strâng semnături pentru înscrierea în cursa electorală din noiembrie 2019. AGERPRES