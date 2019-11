Dan Barna: Aştepăm de la noul Guvern să înceapă acţiunea de depesedizare a României

Candidatul Alianţei USR PLUS la alegerile prezidenţiale, Dan Barna, a declarat miercuri, la Craiova, că partidele pe care le reprezintă aşteaptă de la Guvernul Orban să înceapă în cât mai scurt timp acţiunea de "depesedizare a României".



"E foarte bine că am scăpat de guvernarea Dăncilă, e foarte bine că ultima rămăşiţă a guvernării Dragnea-PSD a fost trimisă în istorie şi acolo va rămâne, dar spiritul Dragnea-PSD se află pe buletinul de vot, se numeşte Viorica Dăncilă şi de aceea vă încurajez pe toţi să mergeţi la vot, pentru că România are o şansă să avem o dezbatere despre o Românie care se modernizează, şi nu despre o Românie care trăieşte în frici, în fantasme şi în lupta cu condamnaţi penal, care încearcă să explice că e normal să conducă România. Şi din această perspectivă aşteptăm de la proaspătul premier şi de la noul Guvern ca într-un termen cât mai scurt să înceapă acţiunea de depesedizare a României, atitudine de care avem atâta nevoie. Pentru că este nevoie de competenţă, de un stat care funcţionează, care are grijă de oamenii vârstnici, de pensionari, care are grijă ca tinerii să nu mai fie alungaţi din ţară, care nu mai fugăreşte şi nu mai sugrumă antreprenorii şi pe cei care îndrăznesc să demareze o afacere", a spus Barna într-o conferinţă de presă.



Barna a mai afirmat că este convins că turul al doilea al alegerilor prezidenţiale va fi între el şi Klaus Iohannis şi că vor discuta deschis, într-o dezbatere publică, despre cum ar putea arăta România în următorii cinci ani.



"Nu ne mai putem permite ca în următorii cinci ani să mai rămânem într-o logică în care PSD să conteze în vreun fel la ceea ce înseamnă guvernarea României. (...) Şi toate acestea se pot întâmpla în perioada următoare, iar primul pas este să mergem la vot pe 10 noiembrie, să lăsăm în afara turului al doilea PSD-ul, pentru că e mesajul prin care cei din ţară şi cei din străinătate pot să înţeleagă că România are o şansă să se modernizeze", a mai spus Barna.

