Dan Barna: Consider inadmisibilă lansarea unor idei aflate la granița dintre halucinant și stupid

Liderul USR, Dan Barna, a spus, marți, că lansarea unor idei „aflate la granița dintre halucinant și stupid” au ca efect scăderea neîncrederii populației în capacitatea autorităților de a gestiona criza provocată de noul coronavirus.

Liderul USR, Dan Barna, a lansat, marți, pe Facebook, un apel către autorități, în care le cere acestora să fie „responsabile în comunicarea publică”.

„Autoritățile publice, inclusiv cele din domeniul medical, au obligația să fie responsabile în comunicarea publică. Consider inadmisibilă lansarea unor idei aflate la granița dintre halucinant și stupid al căror unic efect este sporirea neîncrederii populației în capacitatea statului de gestionare a gravei crize prin care trecem. Am cerut insistent în aceste luni transparență, coerență și profesionalism. Ceea ce am primit au fost tentative de ascundere a realității, informații trunchiate, contradicții și tensiuni între factorii de decizie. Aici se ajunge când după reguli clare se aruncă în spațiul public excepții și variante care creeză confuzie, panică și neîncredere”, a scris Barna pe rețeaua de socializare.

Potrivit acestuia, calculele politice sau rivalitățile dintre diverse personaje cu rol în combaterea crizei sunt irelevante și toxice.

Și președintele României, Klaus Iohannis, a avut, marți, o reacție virulentă la adresa planului lui Adrian Streinu-Cercel, spunând că în țara noastră nu vor fi impuse măsuri totalitare, iar un astfel de plan este „inacceptabil”. Șeful statului nu a pronunțat numele Institutului Național „Matei Balș” sau al directorului său, Adrian Streinu-Cercel.

„Într-un astfel de plan cineva propunea de exemplu, o măsură aberantă, altfel nu pot să îi spun, cum că persoanele peste 65 de ani să fie carantinate, ba chiar să fie luate de acasă și duse într-o anumită zonă de carantină”, a spus Ioahnnis.

„Astfel de planuri prost gândite și prost prezentate nu fac decât să inducă panică în populație și panica este ultimul lucru de care avem nevoie”, a mai spus președintele.

În proiectul propus de Adrian Streinu Cercel apare o nouă categorie de risc, și anume 40-65 de ani. Bătrânii ar trebui să mai stea izolaţi încă 12 săptămâni.

Pentru categoria de 65 de ani măsurile imediate propuse de şeful de la „Matei Balş” sunt „izolarea la domiciliu pentru următoarele 12 săptămâni – indiferent cum se cheamă domiciliu (casă proprie, relocare într-o casă liberă sau relocare instituţionalizată), susţinerea acestor persoane, respectând cu stricteţe măsurile de distanţare socială, pe toată această durată”.

Potrivit documentului, „susţinerea va fi efectuată fie de rudele directe, indirecte fie de autorităţi şi cu ajutorul ONG-urilor”, iar monitorizarea să fie realizată de poliţia locală şi autorităţile locale.

Pentru noua grupă de risc apărută, cei între 40 - 65 de ani, proiectul lui Cercel prevede „izolare totală” acolo unde este posibil (în cazul activităţilor de serviciu neesenţiale pentru funcţionarea în caz de pandemie, respectiv acolo unde se poate lucra de acasă) şi decalarea programului de lucru astfel încât să înceapă munca la 7.30.

(sursa: Mediafax)