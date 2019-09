Dan Barna începe un turneu în Europa

Dan Barna, candidatul Alianţei USR PLUS la Preşedinţie, va merge, în perioada 30 septembrie - 5 octombrie, în oraşe din Germania, Italia, Spania, Marea Britanie şi Republica Moldova, pentru a se întâlni românii din diaspora.



Potrivit unui comunicat transmis vineri AGERPRES, ''ca viitor preşedinte al României, obiectivul major al lui Dan Barna este să oprească migraţia românilor şi să influenţeze măsuri guvernamentale care să-i determine pe cei aflaţi în diaspora să se întoarcă acasă''.



Dan Barna se va afla la Munchen şi Milano pe 30 septembrie; pe 1 octombrie se va întâlni cu comunităţile de români din Roma; pe 2 octombrie va fi în Barcelona şi Madrid, iar pe 3 şi 4 octombrie - la Londra şi Chişinău.



"Călătoria în Europa vine după 30 de zile în care am făcut înconjurul României pentru a strânge semnăturile necesare înscrierii candidaturii la alegerile prezidenţiale, dar mai ales pentru a discuta cu oamenii despre proiectul meu pentru România. Am întâlnit mii de români cu rude plecate la muncă în străinătate, cei mai mulţi îi văd pe cei dragi o singură dată pe an, la sărbători ori în concediile diasporenilor din luna august. Acum voi merge în oraşele europene cu cele mai mari comunităţi de români pentru a afla direct de la ei motivele care i-ar face să se întoarcă acasă. Plecarea continuă a tinerilor înseamnă pierderea noastră ca naţiune, în calitate de preşedinte vreau să stopez fenomenul care macină România", a declarat Dan Barna, potrivit comunicatului.



Dan Barna s-a aflat în SUA, în perioada 23 - 27 septembrie, pentru a se întâlni cu românii de aici, reprezentanţi ai mediului politic şi de afaceri şi cu experţi în politică externă.

AGERPRES