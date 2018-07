Dan Barna: PSD calcă în picioare viitorul României şi ne îngroapă în datorii

Premierul Viorica Dăncilă "i-a minţit pe români" cu bilanţul prezentat în 30 de minute, iar "PSD calcă în picioare viitorul României şi ne îngroapă în datorii", susţine liderul USR, Dan Barna.



"Doamna Dăncilă i-a minţit pe români cu bilanţul prezentat în 30 de minute. Realitatea dură este că, în timp ce doamna Dăncilă a ţinut să ne spună ce bine îi merge României, noi ne împrumutăm cu alţi 354.000 de euro, din 30 în 30 de minute. Economia nu minte. Datoria externă totală a României a crescut cu 2,56 miliarde de euro în primele 5 luni - 17 milioane pe zi. PSD calcă în picioare viitorul României şi ne îngroapă în datorii. Realitatea PSD este paralelă cu realitatea românilor care plătesc în fiecare zi mai mult pentru utilităţi şi mâncare", a scris Dan Barna, marţi, pe Facebook.



Potrivit acestuia, "marea creştere economică a readus sărăcia".



"România continuă să aibă cea mai mare rată din Europa a persoanelor angajate aflate în risc de sărăcie: 19%. 225.000 de copii merg la culcare flămânzi şi un milion de români trăiesc în sărăcie extremă. Preţurile alimentelor şi al utilităţilor a crescut, inflaţia este de 5,4%, cea mai mare din Europa. România are 0,03 km de autostradă la 1.000 de locuitori, de 6 ori sub media UE. Investiţiile publice sunt la un minim istoric, iar cele private mult mai mici decât în alte state din Europa de Est. Cu PSD la guvernare banii şi investitorii fug de România. Hoţia creşte, deci cresc şi comisioanele date pe sub mână, legile sunt făcute să îi apere pe corupţi, iar fiscalitatea este impredictibilă. Din păcate, cel mai bun indicator este migraţia: 9 români pleacă în fiecare oră din ţară. România se poate dezvolta şi poate avea prosperitate pe termen lung dacă românii muncitori, cinstiţi şi creativi nu s-ar mai muta afară", a mai scris preşedintele USR.