Dan Barna renunță la colaborarea cu Andrei Caramitru. „Vom vedea cum va evolua ca om politic”

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, că a căzut de acord cu Andrei Caramitru ca acesta să rămână un comunicator în cadrul partidului, după ce programul economic al USR a fost finalizat, acesta fiind consilierul său în domeniu.



"Andrei Caramitru a fost consilierul meu pe ceea ce înseamnă programul economic, acesta a fost lansat acum mai bine de două luni de zile, a fost o dezbatere publică foarte consistentă în această direcţie şi sunt mulţumit de suportul pe care ni l-a acordat. (...) În afară de limbajul care nu e întotdeauna adecvat, şi cu asta pot fi de acord, că unele cuvinte sunt nepotrivite, dar dincolo de asta Andrei Caramitru reuşeşte să deschidă nişte dezbateri în societate care generează puncte de vedere, care sunt necesare şi importante. Dar terminându-şi partea de program pe economie pentru care am colaborat, am căzut de acord, cam de o săptămână, că e poate mult mai practic să rămână un comunicator în cadrul partidului. Rămâne în USR fără îndoială, doar relaţia aceasta, pe care o are strict legat de programul de economie, nu mai era justificată în niciun fel", a declarat Barna, la TVR 1.



El consideră că Andrei Caramitru învaţă să se maturizeze politic şi va fi un politician care va conta "semnificativ" în România.



"Vom vedea cum va evolua ca om politic. Este un coleg pe care îl consider cu potenţial politic. (...) Eu sunt optimist că Andrei va fi un politician important al României, e chestie de maturizare politică. (...) Eu consider că este un politician care după ce se va maturiza va putea să conteze semnificativ în România. (...) Este un foarte bun economist, în momentul de faţă a intrat în politică şi învaţă pe pielea lui că sunt nişte limite în politică şi un cuvânt pe care ca simplu cetăţean poţi să-l rosteşti ca politician trebuie să-l măsori de trei-patru ori. Sunt lucruri pe care le învaţă zi de zi. Eu sunt optimist să marturizându-se va deveni o sursă importantă pentru USR", a spus Barna. AGERPRES