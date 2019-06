Dan Barna respinge ideea afilierii Pro Romania la grupul ALDE+RENAISSANCE+USRPLUS din Parlamentul European

Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dan Barna, a declarat, sâmbătă, la Brăila, unde are loc Comitetul Politic al USR în care delegaţii prezenţi au votat pentru afilierea formaţiunii politice la grupul ALDE+RENAISSANCE+USRPLUS din Parlamentul European, că nu se pune problema afilierii Pro România la această structură din PE.



"Am văzut că au fost câteva declaraţii ale liderului Pro România. Dorinţe avem cu toţii, dar în momentul de faţă declaraţiile liderilor En Marche şi ALDE Europa au fost foarte clare - nu se pune problema afilierii domnului Ponta la această nouă grupare. Nu se pune problema afilierii Pro România la ALDE+RENAISSANCE+USRPLUS", a precizat Dan Barna.



Întrebat dacă, personal, ar fi fost de acord cu această afiliere, Barna a răspuns: "Evident că nu. Suntem pe o poziţie consecventă. Urmare a Colectiv şi a tot ceea ce a urmat, nu se pune problema să fim în acelaşi grup europarlamentar cu oamenii - pentru că mulţi de la Pro România au fost în această situaţie - care l-au susţinut pe Liviu Dragnea să aducă România în situaţia în care ne aflăm astăzi".



Delegaţii USR care au participat la Comitetul Politic organizat la Brăila au aprobat, cu 84 de voturi "pentru", un vot "împotrivă" şi trei abţineri, afilierea Uniunii la grupul ALDE+RENAISSANCE+USRPLUS din Parlamentul European.



"Colegii mei din Comitetul Politic al USR au validat astăzi afilierea la noul grup proeuropean care se constituie în momentul de faţă în Parlamentul European. Acest grup se numeşte deocamdată ALDE+RENAISSANCE+USRPLUS, sunt numele principalelor trei forţe fondatoare ale acestei noi grupări. În perioada următoare, la nivel european vor fi decizii privind un nume mai scurt al comitetului. Colegul meu Cristian Ghinea a prezentat care este stadiul constituirii acestui grup, care sunt poziţiile pe care le va avea USR PLUS în noua structură a Parlamentului European. Am discutat, de asemenea, despre rezultatul obţinut la alegerile europarlamentare", a mai spus Dan Barna.



Liderul USR a afirmat că delegaţii prezenţi la Comitetul Politic al Uniunii vor mai discuta, în cursul zilei de sâmbătă, şi propunerile de modificare a statutului partidului, în sensul ca preşedintele să fie ales prin votul tuturor membrilor, mai ales că acest tip de vot a fost experimentat în momentul întocmirii listelor cu candidaţii pentru alegerile europarlamentare şi a funcţionat foarte bine.



"Lista de europarlamentari am realizat-o prin vot direct, egal al tuturor membrilor. Avem deja acest exerciţiu şi funcţionează foarte bine. Sunt platforme internaţionale perfect închise, care nu pot fi influenţate sau nu se poate interveni asupra lor, iar rezultatul se vede doar la final. Membrii primesc un email, intră pe link, votează, avem deja buna practică de la europarlamentare, a mers excelent, de aceea sunt foarte optimist că rezultatul va fi în aceeaşi direcţie", a explicat Barna.



Potrivit liderului filialei USR Brăila, Cătălin Stancu, la Comitetul Politic al Uniunii Salvaţi România, organizat sâmbătă la Brăila, au fost prezenţi 120 de delegaţi din toată ţara, plus 80 de observatori.



Propunerile care vor fi aprobate de Comitetul Politic al USR vor fi supuse adoptării Congresului partidului din 13 iulie, congresul pentru alegerea conducerii formaţiunii urmând să aibă loc în toamna acestui an.

AGERPRES