Dan Barna: Statul nu mai funcţionează, nu ne mai permitem încă cinci ani de aşteptare

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, într-o conferinţă de presă la Piteşti, că statul nu mai funcţionează şi că nu ne mai permitem încă cinci ani de aşteptare.



"Nu ne mai permitem încă cinci ani de aşteptare. Nu ne mai permitem să rămânem în această înţepenire în care se află societatea, statul nu mai funcţionează. Ceea ce s-a întâmplat la Caracal, ceea ce se întâmplă aproape săptămânal aflăm de câte un caz în sistemul de sănătate, toate acestea ne arată că e nevoie de o schimbare profundă a felului în care facem politică. E nevoie de ce propune Alianţa, oameni oneşti şi competenţi care să se implice în administrarea şi conducerea statului şi la nivel naţional şi local", a spus Barna.



Acesta a afirmat că merge prin ţară pentru a vorbi cu oamenii şi pentru a le afla problemele.



"Am fost în toată Moldova, am fost în Dobrogea, în sudul României, în Transilvania, îmi propun să vorbesc cu cât mai mulţi oameni, să vorbesc direct, în stradă, să îi ascult acolo unde ei îşi duc viaţa de zi cu zi, tocmai pentru a vedea ce îi preocupă. Este, oarecum, o surpriză pentru mulţi dintre ei să aibă ocazia să ne întâlnim, pe mine mă bucură foarte mult pentru că îi aud, le aud problemele. Chiar acum, în Topoloveni, am discutat cu o doamnă care mi-a spus foarte simplu: 'Am o pensie de 860 de lei după 40 de ani de muncă, dacă nu munceam deloc aveam 640 de lei. A meritat să muncesc 40 de ani?' Este o întrebare foarte dureroasă şi, dincolo de asta, ceea ce îşi propune Alianţa USR PLUS, ceea ce îmi propun eu în calitate de candidat, este să schimbăm România într-o ţară care merită să trăieşti", a mai spus Dan Barna.

