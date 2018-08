Dan Barna: Suntem solidari cu femeia jandarm agresată

Foto: Lucian Alecu

Preşedintele USR, Dan Barna, s-a declarat solidar, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, cu femeia jandarm agresată la protestul de vineri seara din Piaţa Victoriei, subliniind că "huliganii" vinovaţi trebuie să suporte consecinţele.



"Suntem solidari cu doamna jandarm care a suferit o agresiune care nu are nicio scuză. Acei huligani şi derbedei trebuie să fie identificaţi şi să suporte consecinţele legii. Nu este niciun dubiu din această perspectivă. Este foarte grav şi explicaţiile au fost de-a dreptul jenante, cum unii jandarmii dintr-un dispozitiv şi-au lăsat doi colegi în urmă şi nici măcar nu au băgat de seamă când s-a întâmplat lucrul acesta. Au fost zeci de secunde în care a avut loc agresiunea asupra celor doi jandarmi şi nu a intervenit nimeni din echipa de jandarmi. (...) Am văzut că cei doi au fost duşi către dispozitivul de jandarmi de către protestatari care i-au protejat. Jandarmii erau surprinşi de ce vin oamenii către ei. Habar nu aveau că şi-au pierdut doi colegi. Şi numai din acest simplu motiv şeful Jandarmeriei ar trebui să îşi prezinte demisia. Este inacceptabil să pierzi oameni într-o acţiune operativă. (...) Există două explicaţii: fie Jandarmeria Română este înfiorător de incompetentă, fie au respectat nişte ordine clar ilegale, pentru că Legea 550/2004 prevede foarte clar că este interzisă utilizarea gazelor lacrimogene în zonele în care sunt copii şi femei", a afirmat Barna.



Prezent la conferinţa de presă, Vlad Gheorghe, jurist şi consilier parlamentar, a relatat cum a fost lovit vineri seara de un jandarm cu bastonul, deşi era cu mâinile goale. El a arătat urmele loviturilor de pe braţe. Vlad Gheorghe i-a îndemnat pe toţi cei agresaţi să facă plângeri, USR oferind consultanţă juridică în acest sens.



"Am fost lovit de un jandarm deşi aveam mâinile ridicate. Fac apel către cei care suferit un abuz să facă plângeri, fie dacă au semne ale loviturilor ca mine sau, dacă au luat gaze, să aducă înregistrări. (...) Nu cred că a fost 'proporţională' intervenţia. Jandarmul era echipat complet, avea baston, eu aveam mâinile ridicate şi un tricou", a spus el. AGERPRES