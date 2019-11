Dan Barna susţine că anticipatele sunt soluţia onestă în condiţiile în care există un guvern minoritar

Alegerile anticipate reprezintă "soluţia onestă", în condiţiile în care există un guvern minoritar, a afirmat joi liderul USR, Dan Barna, care a salutat declaraţia şefului statului privind nevoia de organizare a acestor alegeri.



"Salut declaraţia preşedintelui Klaus Iohannis privind nevoia de organizare a alegerilor anticipate. A fost o soluţie pe care Alianţa USR PLUS a propus-o încă din primăvară. În condiţiile în care avem un guvern minoritar, lipsit de sprijinul unei majorităţi reformiste, anticipatele sunt soluţia onestă. Înţeleg şi rezervele legate de un posibil refuz al PSD de a se ralia acestei soluţii. De aceea, fac un apel la noua conducere a PSD să înţeleagă că ambiguitatea nu serveşte nimănui. Îi invit şi pe ei să aibă curajul de a merge în faţa românilor pentru a le cere votul. Alianţa USR PLUS va participa după alegeri la orice formulă guvernamentală hotărâtă să facă reforme şi să întărească direcţia pro-occidentală fără rezerve a ţării", a scris Barna pe Facebook.



Preşedintele Klaus Iohannis a optat, miercuri, pentru alegeri anticipate în primăvară, arătând că va avea discuţii pe acest subiect cu toţi liderii politici.



"Eu cred că ar fi foarte bine să mergem spre alegeri anticipate în primăvară. (...) Voi avea discuţii cu toţi liderii politici. Tot timpul am discutat cu toţi liderii politici, fiindcă la vârful statului nu contează dacă cineva îţi este simpatic sau antipatic, facem politică şi eu vreau să fac politică în aşa fel încât să dea rezultate", a declarat Iohannis la Palatul Cotroceni.



El a susţinut că nu contează pe PSD în această chestiune.

www.agerpres.ro