Dan Barna (USR): Relaţia cu PNL este una firească

Preşedintele USR, Dan Barna, a afirmat, sâmbătă, că relaţia cu PNL este una firească şi că cel mai interesant pentru România ar fi ca în turul doi al alegerilor prezidenţiale votanţii să poată opta între Klaus Iohannis şi candidatul Alianţei USR-PLUS.



"Relaţia cu PNL e o relaţie firească, e un alt partid de opoziţie, au un candidat, românii vor putea să aleagă foarte simplu între candidatul PSD, candidatul PNL, domnul Klaus Iohannis sau candidatul Alianţei USR PLUS, vom vedea care va fi acesta şi cred că, de fapt, acesta e obiectivul cel mai interesant pentru România - şansa ca în turul doi al alegerilor prezidenţiale să poţi opta între Klaus Iohannis şi candidatul Alianţei USR-PLUS", a declarat Barna după Congresul USR.



Întrebat de jurnalişti dacă mai e posibilă o fuziune între USR şi PLUS până la prezidenţiale, Barna a răspuns: "Sunt etape de parcurs. În momentul de faţă nu discutăm despre o fuziune pe termen scurt".



Referitor la posibilitatea preluării guvernării după alegerile prezidenţiale, el a spus că actualul Guvern trebuie să plece.



"Noi am spus constant că acest Guvern PSD-ALDE trebuie să plece. Am spus constant că varianta legitimă, morală şi cu adevărat funcţională pentru România ar fi alegerile anticipate. Există dificultăţile legate de cadrul constituţional, am spus că e nevoie şi acolo de o reformă. Dacă vom ajunge în contextul unor alegeri anticipate, evident după alegerile anticipate vom face parte din guvernare, fără doar şi poate", a declarat Barna.



El a precizat că, în ceea ce priveşte alegerile locale, USR şi PLUS au o formulă asupra căreia sunt în mare măsură de acord.



"În momentul în care vom semna alianţa, vom comunica public", a precizat Barna.



Referitor la alegerile parlamentare, el a menţionat că se analizează diverse variante pentru a avea "un principiu de echitate funcţional între cele doua partide".



Întrebat de jurnalişti dacă dorinţa USR de a-şi păstra numărul actual de parlamentari e negociabilă, Barna a răspuns: "E mai mult decât atât, discutăm practic despre un mecanism prin care performanţa să fie din punctul de vedere al ambelor partide să fie un criteriu relevant în decizia finală".



Referitor la o eventuală susţinere pentru Nicuşor Dan, care a anunţat că vrea să candideze la Primăria Capitalei, liderul USR a afirmat că se va merge pe susţinerea candidatului cu cele mai mari şanse.



"În contextul alegerilor locale, subiectul Bucureşti e unul bine definit, vom avea probabil mai multe mecanisme, sondaj (...). În acest context poziţia USR, pentru că vorbesc deocamdată de poziţia USR, e una foarte deschisa candidatului cu cele mai mari şanse, cel mai credibil şi cu proiectul cel mai bun, care va putea să aibă susţinerea USR", a adăugat Barna. AGERPRES