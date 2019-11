Dan Barna: Vom adopta un regulament prin care USR va putea susţine candidaţi independenţi

USR va adopta un regulament prin care va putea susţine candidaţi independenţi în alegeri, a declarat sâmbătă preşedintele USR, Dan Barna, care a arătat că Nicuşor Dan este unul dintre cei cu şanse mari să câştige Bucureştiul de la Gabriela Firea.



"Am discutat în prima parte a şedinţei Comitetului Politic al USR despre două regulamente tehnice - cel pentru tineret şi cel al Comisiei de arbitraj. Cea mai mare parte a şedinţei a fost legată de perspectiva alegerilor locale, de Bucureşti, obiectivul principal al discuţiei de astăzi. L-am invitat şi pe Nicuşor Dan pentru că este unul dintre candidaţii pe care noi îi considerăm viabili şi cu şanse foarte mari să poată fi candidatul unic al Opoziţiei în ceea ce înseamnă lupta pentru Bucureşti şi lupta pentru câştigarea Bucureştiului de la Gabriela Firea. (...) Vom adopta şi un regulament prin care USR va putea susţine candidaţi independenţi, tocmai pentru a rezolva şi a simplifica paşii procedurali necesari să ajungem la acele alegeri primare, pe care sper să le putem organiza împreună în cadrul alianţei USR - PLUS şi împreună cu eventuali alţi candidaţi din Bucureşti", a spus Barna, la finalul primei părţi a şedinţei Comitetului Politic al USR.



El a adăugat că s-a discutat şi despre alegerile primare sau "turul unu al societăţii civile", prin care va fi desemnat un candidat comun al partidelor din Opoziţie.



"Am avut invitat un coleg de la Budapesta, un coleg de democraţie europeană, care ne-a prezentat cum au funcţionat aceste alegeri primare în Budapesta şi cum a fost posilbil să se obţină o victorie în faţa Fidesz şi a candidatului Fidesz. Este un proces prin care cetăţenii Bucureştiului vor fi invitaţi să îşi exprime opţiunea pentru candidatul care ar vrea să fie primarul Bucureştiului, exact aşa s-a întâmplat şi în Budapesta unde candidatul Opoziţiei unite a reuşit să câştige. Au fost cinci sau şase partide care au propus candidaţi. Bucureştenii vor avea ocazia, în corturi aşezate în diverse zone ale oraşului, ca în câteva zile să îşi exprime această opţiune şi în măsura în care va fi un număr relevant de voturi va fi o foarte validă şi puternică legitimare a unui candidat comun", a menţionat acesta.



Dan Barna a mai afirmat că l-a invitat pe Nicuşor Dan să se reînscrie în USR, dar acesta nu a dat curs invitaţiei.â

