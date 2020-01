Dan Voiculescu, analiză pe tema alegerilor anticipate. Cine câștigă și cine pierde?

PNL şi PSD vor fi partidele cele mai avantajate în cazul în care s-ar organiza algeri parlamentare anticipate în acelaşi timp cu localele. Liberalii ar putea spera chiar la un scor de 45%, iar perdantul va fi tocmai formaţiunea care a susţinut cel mai mult anticipatele, adică USR. Este concluzia profesorului Dan Voiculescu. Acesta a făcut pe blog-ul său o radiografie a situaţiei politice actuale.

Dacă se vor organiza sau nu alegeri anticipate, prin comasarea “parlamentarelor” cu “localele”, rămâne de văzut. Totuși, ceea ce părea în urmă cu doar câteva luni o dezbărere teoretică, fără șansa unei concretizări, a devenit, în urma declarațiilor oficiale recente ale Președintelui și Premierului, o ipoteză care se cere analizată atent, scrie Dan Voiculescu pe blog.

"Așa cum se știe, în cazul alegerilor locale contează profilul candidatului și forța structurilor politice teritoriale. În schimb, la parlamentarele “pe listă”, cu adevărat relevante au fost întotdeauna, pe lângă structurile locale, imaginea generală a partidului, programul politic național, profilul liderilor centrali și o anumită inerție de vot – chiar dacă la alegerile locale alegătorii puteau opta pentru alți candidați, la cele legislative se întorceau la opțiunile tradiționale. În aceste condiții, de-a lungul timpului, s-au consemnat fluctuații relevante între scorurile obținute de principalele formațiuni politice la alegerile locale și la cele parlamentare", continuă Dan Voiculescu.

"Însă, în ipoteza desfășurării concomitente a celor două tipuri scrutin, se poate întâmpla ca aceste diferențe să dispară. Iar întrebarea corectă este, într-o astfel de conjunctură, ce va influenta mai mult rezultatul votului? Argumentele “naționale” sau cele “locale”? Iar răspunsul pare evident: pentru că mizele locale sunt mai concrete pentru alegători, este foarte probabil ca cele “naționale” să-și piardă relevanța.

În beneficiul cui? Al partidelor care, în condițiile menținerii alegerii primarilor dintr-un singur tur, sunt capabile să propună candidați cu potențial de “câștigători” în întreaga țară. Adică în beneficiul partidelor mari: PNL (care, pe lângă creșterea istorică din ultima perioadă, beneficiază și de structuri locale consolidate și experimentate în urma fuziunii cu PDL) și PSD (care, în ciuda crizelor fără sfârșit, se bazează încă pe multe organizații locale redutabile). Nu în ultimul rând, în contextul anticipatelor, PSD ar putea beneficia și de întoarcerea fiilor risipitori care, altfel, riscă să dispară cu totul.

Cine este cel mai dezavantajat de eventualele alegeri anticipate? Paradoxal, exact partidul care le-a solicitat foarte insistent în ultimul an: USR. Formațiunea politică, revelație a europarlamentarelor din 2019, a ratat turul doi al prezidențialelor, este măcinată de conflicte interne și, esențial, nu are organizații locale capabile să concureze, la nivelul întregii țări, cu PSD și PNL. Inclusiv din acest motiv, interpretând entuziast refrenul “eliminării PSD”, este probabil că unii candidați USR (mai ales cei relevanți) să-și negocieze apropierea de liberali. Rezultatul potențial: pe termen scurt, un scor mult sub așteptări al USR la alegerile anticipate; pe termen ceva mai lung, dizidente și o “vărsare” graduală în PNL", mai notează Dan Voiculescu.

"Nu în ultimul rând, o situație complicată vor avea și cele 4-5 partide mai mici care se zbat să depășească pragul electoral. Pentru a reuși, vor avea nevoie de efort organizatoric susținut, multă creativitate și o politică de alianțe foarte inspirată.

Așadar, pe datele actuale și în ipoteza că niciunul dintre competitori nu va comite erori grave, putem asista la o rocadă a situației din 2016: PNL spera probabil să atingă scorul obținut atunci de PSD (45%); PSD va încerca să depășească nivelul atins în acel moment de PNL (peste 20%); iar pentru USR ar rămâne doar rolul ALDE din 2016 (emoțiile unui puțin peste 5%).

Dar, evident, realitatea nu va asculta cuminte de analizele noastre. Se vor face greșeli. “Circul” anticipatelor – cu guverne demise și votate de formă – poate determina reacții emoționale neașteptate. Odată deschisă, cutia Pandorei va oferi, cu siguranță, câteva surprize.

Şi o ultimă întrebare: dincolo de avantajele și dezavantajele partidelor politice, societatea românească în ansamblu ar câștiga sau ar pierde în urma alegerilor anticipate?

M-aș bucura să primesc la această întrebare cât mai multe răspunsuri. Oneste, inteligente și fără niciun partizanat politic.progresul, în care nu trebuie să ne întoarcem, indiferent de simpatiile și antipatiile politice interne", a încheiat profesorul Dan Voiculescu.

