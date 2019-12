Dan Voiculescu: Clasa de mijloc este șansa dezvoltării durabile a României

Victor Stroe

În contextul asumării răspunderii Guvernului, profesorul Dan Voiculescu este de părere că, dincolo de polemica referitoare la modalitatea prin care va fi adoptată Legea bugetului de stat, „este evident că, dacă Guvernul și Președinția au ajuns la un acord pe această temă, sunt toate șansele ca bugetul să fie votat în următoarele câteva zile”. „În aceste condiții, cu adevărat relevantă ar fi o dezbatere referitoare la viziunea care a orientat întreaga construcție bugetară. În ce se vor investi, cu precădere, resursele din bugetul public? Care este prioritatea strategică a României pentru a ne asigura o dezvoltare durabilă, resimțită la nivelul întregii societăți?”, scrie Dan Voiculescu, pe blogul personal.

Acesta arată că dezvoltarea clasei de mijloc este șansa obținerii prosperității și coeziunii societății românești. „Încă de la începutul anilor ’90 am susținut câteva obiective concrete care, în anumite perioade, au devenit realitate: înființarea unui minister al întreprinderilor mici și mijlocii, reducerea TVA la alimentele de bază, neimpozitarea profitului reinvestit etc. Fiecare dintre aceste măsuri, cu implicații inclusiv la nivel social sau macroeconomic, au avut ca principal efect susținerea unor largi categorii economico-sociale, de la deținătorii de mici afaceri de familie până la liber profesioniști și angajați în mediul privat sau public”, precizează Dan Voiculescu. Potrivit profesorului, în prezent, în România, chiar și cele mai generoase analize estimează clasa de mijloc la cel mult 10-15% din întreaga populație. „Un studiu publicat de The Washington Post în 2018 susținea că în țara noastră doar 1% dintre cetățeni pot fi încadrați real în clasa de mijloc (acces la anumite produse și servicii, inclusiv de lux, la alimente de o anumită marcă, educație superioară, resursele necesare pentru îmbunătățirea locuinței). În aceste condiții, consider că prioritatea noastră generală, dincolo de orice polemici politice sau diferențe doctrinare, ar putea fi creșterea ponderii clasei de mijloc (evaluate real nu formal) până la cel puțin 50% din întreaga populație în următorii 10 ani. Este un obiectiv foarte greu de atins, dar indispensabil unei Românii cu adevărat prospere și democrate”, se arată în articolul citat.