Dancă: Gestiunea proastă a finanţelor publice de către Vâlcov-Teodorovici-Mişa pune în pericol plata salariilor şi pensiilor

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, susţine că gestiunea proastă a finanţelor publice de către ''tripleta Vâlcov - Teodorovici - Mişa'' pune în pericol plata salariilor şi pensiilor, el precizând că datele oficiale la 7 luni confirmă că Guvernul a făcut ''un buget prost încă de la început şi de aceea are nevoie de o rectificare bugetară''.



"Execuţia bugetară după şapte luni de guvernare Dragnea-Dăncilă arată că situaţia finanţelor publice se îndreaptă spre un dezastru bugetar. Veniturile fiscale sunt la cel mai mic nivel ca pondere în PIB de la perioada de criză economică din 2010 încoace, coborând la minim record de 8,6%! Nivelul veniturilor în PIB colectate de ANAF sunt mai mici şi decât în 2017, când reprezentau 9,4% din PIB. Iar după toată tevatura cu transferul contribuţiilor sociale la angajat, veniturile din contribuţiile de asigurări sociale ca pondere în PIB au crescut cu mai puţin de un procent faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În schimb, veniturile fiscale plus încasările din contribuţiile de asigurări sociale însumează 14,5% din PIB, fiind cele mai mici de dinainte de 2010 până în prezent. Gestiunea proastă a finanţelor publice de către tripleta Vâlcov - Teodorovici - Mişa pune în pericol plata salariilor şi pensiilor, pentru că procentul în PIB al veniturilor fiscale şi al contribuţiilor sociale nu ţine pasul cu creşterea cheltuielilor cu personalul şi asistenţa socială care au urcat la peste 11,4% din PIB, cel mai mare nivel din 2011 până în prezent. Adică aproape 80% din veniturile statului sunt pentru cheltuieli de personal şi asistenţă socială. (...) Tripleta de incompetenţi Vâlcov - Teodorovici - Mişa trebuie să explice cum a reuşit într-o perioadă de creştere economică să producă un dezastru bugetar cu cele mai mici venituri fiscale, cele mai mari cheltuieli sociale, cele mai mici investiţii şi cu cel mai mare deficit bugetar de la perioada de criză", afirmă Dancă.

În opinia acestuia, "pericolul" este ca, pentru a asigura plata salariilor şi pensiilor, Guvernul Dragnea-Dăncilă să continue să se împrumute tot mai mult şi mai scump.



"Deja avem o creştere a cheltuielilor cu dobânzile de 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, pentru că România se împrumută la costuri chiar mai mari decât s-a împrumutat Grecia în perioadă de criză, dobânda la obligaţiunile pe termen lung ale României ajungând la peste 5%. Asigurarea nevoilor de finanţare pentru plata salariilor şi pensiilor este obligatorie, însă este păcat că nişte analfabeţi economici au aruncat banii din creşterea economică pe fereastră prin politici iresponsabile şi iată, acum, în loc să asigure condiţiile pentru dezvoltarea economiei private, pentru investiţii publice şi un nivel de trai mai bun pentru toţi, România se confruntă cu o criză bugetară majoră", spune liberalul.



Dancă arată că Guvernul a produs cel mai mare deficit bugetar de la criza din 2011.



"Într-o perioadă de creştere economică, marionetele lui Dragnea din Guvernul României au produs cel mai mare deficit bugetar de la criza din 2011 până în prezent, ceea ce înseamnă o gaură bugetară de aproape 12 miliarde de lei. Această politică bugetară dezastruoasă a Guvernului Dragnea - Dăncilă are repercusiuni grave asupra echilibrelor economice, ceea ce va genera alte împrumuturi ale statului, creşterea deficitelor, noi scumpiri, devalorizarea leului, creşterea ratelor bancare şi erodarea puterii de cumpărare a veniturilor, în special a celor din economia privată. Datele oficiale privind situaţia finanţelor publice la 7 luni confirmă că au făcut un buget prost încă de la început şi de aceea au nevoie de o rectificare bugetară, pentru că premisele pe care a fost construit bugetul nu mai au legătură cu realităţile economice", menţionează purtătorul de cuvânt al PNL. AGERPRES