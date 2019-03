Dancă: Prin poziţia exprimată de preşedintele PE privind Kovesi vedem că propaganda Guvernului e ineficientă

Poziţia exprimată de preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, vineri, în privinţa Laurei Codruţa Kovesi arată că "propaganda" Guvernului e "ineficientă", a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă.



"Vedem astăzi, prin poziţia exprimată de preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, membru important al Partidului Popular European, că toată propaganda Guvernului PSD-ALDE e una ineficientă şi pe care nu o ia nimeni în serios la nivel european. Astăzi, preşedintele Parlamentului European a declarat că susţine în continuare candidatura Laurei Codruţa Kovesi la postul de procuror-şef european şi că toate vicisitudinile judiciare ale doamnei Kovesi sunt interpretate ca o hărţuire a acestei candidaturi. PNL (...) în continuare va face toate demersurile şi facem şi în acest moment, prin europarlamentarii noştri, astfel încât Parlamentul European să nu renunţe la poziţia sa de a susţine candidatul rezultat în urma audierilor din Parlamentul European în negocierile cu Consiliul European. Vor urma alte runde de negocieri, însă (...) avem încrederea că propunerea Parlamentului European va avea câştig de cauză în final", a afirmat Dancă, într-o conferinţă de presă.



El a adăugat că este "scandalos" ceea ce se întâmplă cu "Secţia de Miliţie Politică de anchetare a infracţiunilor din justiţie". "Arată că această secţie, sub comanda unui procuror care a afirmat public că procurorii nu sunt independenţi, această secţie e folosită ca o ghioagă politică împotriva celor care luptă împotriva corupţiei şi împotriva oricărui magistrat care are curaj să ancheteze faptele de corupţie ale celor care guvernează în prezent România. Disperarea lui Dragnea, Vâlcov şi a altor infractori din PSD şi ALDE e mare, pentru că un candidat român de succes, sprijinit de toate forţele politice europene, în special de familia politică a PNL, familia Popularilor Europeni pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef european îi sperie, pentru că nu vor mai putea fura liniştit din fondurile europene. (...) Teama că nu mai pot fura liniştit din fondurile europene se vede inclusiv din faptul că nu vor să folosească fondurile europene pentru dezvoltarea României, nu folosesc fonduri europene nici pentru spitalele regionale, nici pentru autostrăzi, pentru că le teamă că vor fi prinşi la furat", a susţinut Ionel Dancă.



Preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, s-a declarat îngrijorat de faptul că Laura Codruţa Kovesi a fost plasată sub control judiciar. Într-o postare pe contul său de Twitter, el a exprimat sprijinul Parlamentului European faţă de candidatura lui Kovesi pentru postul de procuror-şef european. AGERPRES