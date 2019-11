Dăncilă: A venit timpul pentru o femeie preşedinte, care să-i considere pe români propria familie

"În 30 de ani am avut preşedinţi bărbaţi care ne-au dezamăgit, ne-au înşelat aşteptările şi nu ne-au reprezentat aşa cum ne-am fi dorit. Cred că este timpul să avem o femeie preşedinte, care să-i trateze şi să-i considere pe români ca pe propria familie. O femeie preşedinte pentru care părinţii şi bunicii să fie trataţi ca părinţii şi bunicii ei, care să aibă grijă de femeile din această ţară, pentru că ele au grijă de soţi, de părinţi şi de copii. O femeie preşedinte care să-i sprijine pe bărbaţi să fie pilonul de nădejde al familiei lor. O femeie preşedinte care să aibă grijă de tinerii acestei ţări ca de propriii ei copii. Să creadă în Dumnezeu, să-şi iubească ţara, să iubească oamenii, să-i iubească pe români", a spus Viorica Dăncilă, în sala Casei de Cultură a Sindicatelor din Oradea, la finalul unei zile de campanie în Bihor.



În discursul său de o jumătate de oră, candidata PSD a afirmat că în ultimii cinci ani România nu a avut preşedinte, ci doar "un chiriaş la Palatul din Cotroceni", care a venit "să jignească şi să-şi arate aroganţa".



"Avem nevoie de un preşedinte care să lucreze 24 de ore din 24 şi şapte zile din şapte pentru poporul român. Ştiu că domnului Iohannis îi plac vacanţele. Haideţi să-l trimitem într-o vacanţă prelungită care îi va face bine şi dumnealui şi poporului român. Iar dacă preşedintele Iohannis iubeşte această ţară şi vrea binele poporului român, să meargă la vot şi să voteze în căsuţa numărul cinci 'Viorica Dăncilă' şi cred că va face singurul lucru bun în mandatul său de preşedinte", a afirmat Dăncilă.



Ea l-a avertizat apoi pe actualul preşedinte, care se vede deja la al doilea mandat şi "priveşte cu dispreţ către premierul României".



"Dânsul are impresia că este deja preşedintele României pentru viitorii cinci ani, că are în spate oameni puternici, Ludovic Orban şi alţii la fel. Ştiu că deja se gândeşte la următoarea vacanţă, dar îl avertizez pe candidatul Iohannis că alături de mine am românii de bună-credinţă din această ţară şi că trebuie să se ferească şi să fie îngrijorat de puterea românilor atunci când luptă pentru propria ţară. Că a semănat vânt şi va culege furtună. Pentru că decât înalt ca bradul şi... leneş, mai bine o buturugă mică, care cu siguranţă va răsturna carul mare", a susţinut Dăncilă.



Premierul demis i-a transmis şi de la Oradea contracandidatului ei Klaus Iohannis provocarea de a participa la o dezbatere în doi, în care fiecare să dea socoteală cu ceea ce a făcut pentru români.



"Preşedintele să spună ce a făcut în cinci ani de mandat, iar eu să spun ce am făcut pentru români într-un mandat de un an şi nouă luni. Sper ca preşedintele să dea dovadă de responsabilitate. Sper să nu-i fie frică de confruntarea cu o femeie. (..) Am putere să merg înainte şi să mă lupt nu cu şapte, ci cu 14 ca ei. Oameni buni, nu-mi este teamă şi nici nu mi-a fost teamă, nicio clipă. Pentru că atunci când mergi cu credinţă în Dumnezeu, cu credinţa în poporul tău, când îţi iubeşti ţara, nu ai de ce să îţi fie teamă. Au dat mulţi cu pietre, au jignit foarte mulţi. Cu cât ei jigneau mai tare, cu atât eram mai hotărâtă să iau mai multe măsuri bune pentru români. Ei erau cu vorbele, eu eram cu faptele", a declarat Dăncilă.



Mitingul electoral a început cu discursurile rostite de liderul PSD Bihor, Ioan Mang, europarlamentarul Emilian Pavel, deputatul Ioan Sorin Roman, senatorul Florian Bodog, miniştrii demişi ai Culturii, Daniel Breaz, şi Agriculturii, Petre Daea, şi s-a încheiat cu câteva cântece patriotice interpretate de artişti ai Ansamblului folcloric profesionist "Crişana". Atât la intrarea în sală, cât şi la plecare, Viorica Dăncilă a salutat oamenii şi cu mulţi dintre ei s-a fotografiat.



Premierul demis Viorica Dăncilă, candidat la alegerile prezidenţiale din partea PSD, s-a aflat joi în vizită electorală în Bihor, unde a avut programate şapte activităţi. Preşedinta PSD şi-a început ziua în comuna Sânmartin, la o întâlnire cu locuitorii, iar apoi a trecut prin Oradea - pe şantierul viitoarei Săli Polivalente, de 5.000 de locuri şi la Maternitate, precum şi prin comunele Borod, Remetea şi municipiul Beiuş. Vizita sa din campania electorală s-a încheiat seara cu mitingul electoral de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. AGERPRES