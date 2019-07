Dăncilă: Am decis înfiinţarea unui grup de lucru pentru eficientizarea timpilor de răspuns în situaţii critice

Lucian Alecu

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, sâmbătă, că a decis înfiinţarea unui grup de lucru interinstituţional care să aibă ca scop gândirea unui plan de măsuri urgente pentru eficientizarea timpilor de răspuns în situaţii critice, urmare a cazului de la Caracal.



"În aceste zile, un suflet tânăr care putea fi salvat a plecat dintre noi. Suntem cu toţii plini de durere şi revoltă, de tristeţe şi frustrare pentru că aşa ceva s-a putut întâmpla. Am luat câteva decizii necesare în calitate de prim-ministru, dar este nevoie de mai mult", a afirmat premierul, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Victoria.



Ea a menţionat că şi-a anulat toate vizitele şi evenimentele din cursul zilei de sâmbătă, iar la revenirea în Bucureşti s-a întâlnit de urgenţă cu ministrul Afacerilor Interne, care a informat-o asupra tuturor măsurilor luate până în prezent în cazul de la Caracal şi a planului de acţiune pentru zilele următoare.



"I-am cerut ministrului Moga să se întoarcă la Caracal pentru a continua coordonarea acestei anchete. Tot astăzi am convocat de urgenţă o şedinţă la Palatul Victoria cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, cu directorul general STS, Sorinel Vasilca, şi cu ministrul comunicaţiilor, Alexandru Petrescu. Am decis înfiinţarea unui grup de lucru interinstituţional care să aibă ca scop gândirea unui plan de măsuri urgente pentru eficientizarea timpilor de răspuns în situaţii critice la nivelul întregului aparat de stat, grup care va fi condus de Raed Arafat", a precizat Viorica Dăncilă.



Premierul a adăugat că va veni cu propunerea privind înfiinţarea grupului de lucru în şedinţa de marţi a CSAT, în calitatea sa de vicepreşedinte al acestui for.



"Am discutat cu domnul Arafat, vrem ca în maximum 15 zile să avem o analiză şi un plan de acţiune. I-am demis deja pe şeful Poliţiei Române, chestorul Ioan Buda, pe inspectorul şef adjunct al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Olt şi pe subprefectul de Olt. De asemenea, l-am chemat din concediu pe prefectul de Olt pentru a-l demite. Vor fi demişi sau vor suporta rigorile legii toţi cei care au fost implicaţi pe parcursul acestui proces şi au gestionat defectuos situaţia, nu doar conducerea. Ceea ce ţine de Guvern şi de instituţiile aflate în subordinea Executivului se întâmplă deja, fără discuţii şi fără amânări. Însă este de datoria tuturor celor responsabili să ia măsuri şi decizii pentru ca astfel de nenorociri să nu mai aibă loc", a precizat Dăncilă.



Prim-ministrul a cerut, totodată, ca la şedinţa de marţi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării să fie prezentat un raport amănunţit al modului cum au acţionat autorităţile în cazul de la Caracal.



"Cer să se prezinte în faţa CSAT un raport minut cu minut, de la momentul primului apel în noaptea de joi seară, la ora 11,05, raport care să conţină, repet, minut cu minut şi decizie cu decizie cum a acţionat fiecare pe baza competenţelor lor. Aştept acelaşi lucru din partea tuturor instituţiilor şi entităţilor implicate în acest proces: preşedintele României, Klaus Iohannis, STS, procurorul general", a mai spus Dăncilă.

