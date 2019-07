Dăncilă: Am solicitat ministrului de Interne urgentarea promovării proiectului de lege privind căutarea persoanelor dispărute

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri, că i-a cerut ministrului interimar al Afacerilor Interne urgentarea proiectului de lege privind căutarea persoanelor dispărute şi va solicita Parlamentului procedură de urgenţă pentru acesta.



"Astăzi am solicitat ministrului de Interne urgentarea promovării proiectului de lege privind căutarea persoanelor dispărute, aflat în avizare în acest moment în cadrul ministerului, şi voi solicita Parlamentului procedura de urgenţă pentru acest proiect. Am cerut, totodată, Ministerului de Interne şi domnului Raed Arafat să prezinte planul de măsuri referitor la comasarea dispeceratelor între Poliţie, SMURD, Pompieri, Ambulanţă", a declarat Dăncilă, la Palatul Victoria.



Prim-ministrul a precizat că a dispus ca în zilele imediat următoare să se prezinte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Legii registrului agresorilor sexuali.



"Asta înseamnă, în primul rând, evaluare rapidă a necesarului logistic şi bugetar pentru evidenţa concretă a tuturor celor care se fac vinovaţi de asemenea infracţiuni. Trebuie să fim cu picioarele pe pământ, să acţionăm acolo unde oamenii au nevoie, să ajungem cu măsurile până la cea mai mică secţie de Poliţie, din cel mai îndepărtat colţ de ţară. Să pornim de sus şi să mergem până la firul ierbii, astfel încât niciun cetăţean să nu mai fie abandonat vreodată de o instituţie a statului", a afirmat Viorica Dăncilă.



Ea a reamintit că a discutat marţi la MAI cu şefii de arme din minister despre cazul de la Caracal şi a văzut dorinţa acestora de implicare.



"Am cerut un set de măsuri organizatorice şi legislative pentru a preîntâmpina astfel de situaţii. Acelaşi lucru l-am solicitat tuturor entităţilor care pot avea un rol important în eliminarea disfuncţionalităţilor", a completat Dăncilă.

AGERPRES