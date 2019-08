Dăncilă: Am vrut ca ALDE să rămână la guvernare; am vrut un acord pentru parlamentare

Preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă, a declarat vineri, la Mamaia, că a dorit ca ALDE să rămână la guvernare, şi, mai mult, a dorit semnarea unui acord cu foştii parteneri de coaliţie astfel încât să candideze pe liste comune la viitoarele alegerile parlamentare.



"Am vrut ca ALDE să rămână la guvernare, am avut discuţii ca ALDE să rămână la guvernare. Nu cred că discuţia unei restructurări sau o guvernare care merge din inerţie, la care eşti parte, a fost motivul. Ne criticăm noi din interior şi ne laudă alţii din afara graniţelor ţării. Ba trebuie să vă spun, în premieră, am vrut un acord în care să oferim ALDE locuri la alegerile parlamentare, să mergem pe liste comune, tot în dorinţa de a nu rupe o alianţă şi de a fi de bună-credinţă. Ne-am izbit de un zid. Nu am avut un dialog în acest sens. Condiţia 'Plec eu, pleci şi tu' nu mi se pare o condiţie serioasă, nu mi se pare o condiţie de luat în seamă. Eu am datoria, ca preşedinte al PSD, să ridic partidul, am datoria, ca preşedinte al PSD, să readuc partidul la stadiul de cel mai puternic partid din România, am datoria, ca preşedinte al PSD, să generez încredere în acest partid, atât prin măsurile pe care le iau, dar şi prin unitatea şi solidaritatea pe care trebuie să o instaurez în acest partid", a afirmat Dăncilă, la Şcoala Politică de Vară a Femeilor Social-Democrate.



Ea şi-a exprimat încrederea în fiecare coleg şi colegă. "Sunt un om care cred în oameni, cred în echipă, cred în echipa mea, cred în implicarea lor, cred în miniştrii mei, cred în primari. Dar vă asigur că, în acelaşi timp, cei care vor aduce prejudicii acestei campanii, cei care se vor simţi debusolaţi, cei care vor ezita să plece şi să lase echipa în pace", a adăugat Viorica Dăncilă.

AGERPRES