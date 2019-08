Dăncilă anunţă că va da OUG pentru înăsprirea pedepselor, inclusiv închisoare pe viaţă, pentru criminali, violatori şi pedofili

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, joi, că va da o ordonanţă de urgenţă pentru înăsprirea pedepselor aplicate criminalilor, violatorilor şi pedofililor, prin care va introduce inclusiv pedeapsa închisorii pe viaţă.



"Am spus că vreau sancţiuni drastice pentru criminali, violatori şi pedofili. Voi da o ordonanţă de urgenţă pentru instituirea pedepsei cu închisoarea pe viaţă, respectiv înăsprirea pedepselor pentru aceste fapte. Am zero toleranţă pentru lipsa de umanitate şi lipsa de respect faţă de cetăţean", a declarat Viorica Dăncilă, la Palatul Victoria.



Prim-ministrul a mai anunţat că va cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru adoptarea modificărilor legislative care vor fi propuse de Ministerul Justiţiei.



"Ministerul Justiţiei a demarat o analiză a legislaţiei penale în cazul infracţiunilor grave şi foarte grave şi va aduce propuneri de modificare a legii, inclusiv pentru înăsprirea pedepselor. În calitate de prim-ministru voi da ordonanţele de urgenţă necesare şi voi trimite adrese către preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului pentru convocare în sesiune extraordinară. Aceste modificări legislative trebuie dezbătute şi implementate imediat. Îmi asum să fac acest lucru", a precizat Dăncilă.

AGERPRES