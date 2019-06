Viorica Dăncilă către Opoziţie: Vreţi cu adevărat să veniţi la guvernare?

Textul moţiunii de cenzură conţine 'mistificarea adevărului' şi nu are nici măcar o idee constructivă care să aducă 'îmbunătăţirea actului de guvernare' în folosul românilor, a declarat, marţi, premierul Viorica Dăncilă la dezbaterea moţiunii de cenzură intitulată "Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces şi fără cozi la vot".



"Este a treia oară când vin cu ocazia unei moţiuni de cenzură şi observ aceeaşi abordare a Opoziţiei: mistificarea adevărului, lipsa unei soluţii viabile pentru români şi România, supremaţia jignirilor în faţa politicii bunului simţ. Am parcurs textul acestei moţiuni de cenzură în speranţa că voi regăsi măcar o idee constructivă care să aducă îmbunătăţirea actului de guvernare în folosul societăţii. Nu am găsit. În fapt, întregul text al moţiunii de cenzură arată un singur lucru: incapacitatea Opoziţiei de a livra un proiect serios pentru binele acestei ţări. Este evident că nu reprezentaţi o alternativă la guvernare. Vă întreb cu toată sinceritatea: chiar vă doriţi să veniţi la guvernare, chiar vă doriţi să schimbaţi acest guvern până la viitoarele alegeri? Eu ştiu că nu. Nu am văzut (...) nicio măsură benefică pentru români, nicio idee concretă despre funcţionarea economiei în interesul cetăţenilor. Am văzut însă declaraţiile publice ale liderilor, multe metafore şi sloganuri, am văzut că vreţi să tăiaţi subvenţiile agricultorilor. (...) Vreţi să daţi afară oameni, să eliminaţi vouchere de vacanţă, să reduceţi şi să tăiaţi. Ce le propuneţi românilor, ce vor câştiga printr-o eventuală venire a dumneavoastră la guvernare? Sloganuri?", a declarat Dăncilă în plenul Parlamentului. AGERPRES