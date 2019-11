Dăncilă: Cei ce votează guvernul Orban trebuie să justifice că sunt parte a unui program împotriva românilor

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a afirmat duminică, la Mărăşeşti, că parlamentarii care vor vota, luni, pentru învestirea guvernului Orban vor trebui să justifice că sunt parte a unui program care se îndreaptă împotriva românilor.



"Eu cred că cei care vor trăda, dar şi cei care vor vota în fond programul de guvernare, că nu e important că înlocuim o persoană cu alta, cei care vor vota acest program de guvernare vor trebui să dea un răspuns pensionarilor, comunităţilor locale, primarilor, indiferent de culoarea politică. Şi este foarte greu să justifici că eşti parte a unui program care se îndreaptă împotriva românilor", a declarat Viorica Dăncilă.



Ea a susţinut ca în mandatul său nu a luat nicio măsură împotriva românilor.



"După un an şi nouă luni, cât am fost premierul României, pot să mă uit în ochii oricărui român. Pentru că nu am luat niciodată măsuri împotriva cetăţenilor din România. Dacă aş fi parte a acestui program, cred că atunci mi-ar fi ruşine de votul pe care partidul pe care îl conduc l-ar da", a spus Dăncilă.



Candidatul PSD a adăugat că nu are semnale că ar exista parlamentari din PSD care să voteze, luni, pentru învestirea guvernului liberal.



Dăncilă a depus coroane de flori la Mausoleul de la Mărăşeşti şi a participat la plantarea de stejari în apropiere, în pădurea de stejari tineri a cărei plantare a început în urmă cu doi ani pentru a marca Centenarul Marii Uniri. AGERPRES