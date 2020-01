Dăncilă: Cîțu ar trebui să justifice împrumuturile extraordinar de mari, 40 de miliarde în două luni şi jumătate

Fostul prim-ministru Viorica Dăncilă este de părere că ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, ar trebui să justifice în Parlament cum a cheltuit 40 de miliarde de lei, bani pe care i-a împrumutat în două luni şi jumătate, în timp ce Partidul Social Democrat a împrumutat 79 de miliarde de lei în doi ani şi jumătate.

„Dacă ar exista corectitudine şi transparenţă, domnul ministru al Finanţelor ar trebui să vină şi să spună ce plăţi a făcut domnia sa în noiembrie şi decembrie? Faptul că nu vrea să meargă în Parlament şi să vină cu toate cheltuielile care să justifice împrumuturile extraordinar de mari pe care le-a făcut, 40 de miliarde în două luni şi jumătate, în timp ce Partidul Social Democrat în doi ani şi jumătate a împrumutat 79 de miliarde. Să vedem ce cheltuieli a făcut, ce plăţi a făcut şi cum s-a ajuns la acest deficit”, a afirmat Dăncilă luni seară, la Digi 24.

Dăncilă a susţinut că în luna octombrie 2019, când PSD a ieşit de la guvernare, deficitul era de 2,8%.

„În luna octombrie, deficitul era de 2,8%. Deci, în momentul în care am ieşit de la guvernare, deficitul era de 2,8%. Noi nu am luat în calcul că va trece moţiunea de cenzură. Am luat în calcul că ne vom încadra în ţinta de deficit de sub 3%, ţintă de deficit pe care am respectat-o şi în 2018”, a precizat Dăncilă.

AGERPRES