Dăncilă: Colaborarea premier-servicii secrete a funcţionat foarte bine; ca să faci o schimbare trebuie să ai motive

Colaborarea premier - servicii secrete a funcţionat "foarte bine", a declarat, joi, preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, care a adăugat că a primit din partea SRI şi SIE tot ceea ce a solicitat.



"Am avut o colaborare instituţională bună, tot ce am solicitat am primit din partea SIE şi SRI, deci nu pot să spun decât că a funcţionat foarte bine această colaborare între premier - servicii secrete. Nu m-am gândit eu să fac o schimbare, nu m-am gândit la acest lucru şi, credeţi-mă, pentru mine, acum, prioritatea numărul unu sunt românii şi ceea ce vreau să fac pentru români. Ca să faci o schimbare trebuie să ai motive. În momentul în care voi avea motive temeinice să fac vreo schimbare, probabil, mă voi uita la acele motive, dar schimbarea o face Parlamentul, nu preşedintele", a afirmat Dăncilă, într-o conferinţă de presă.



Ea a fost întrebată despre relaţia pe care a avut-o ca premier cu serviciile secrete şi dacă ar intenţiona, în calitate de preşedinte, să opereze schimbări la nivelul conducerilor SRI, SIE sau SPP. AGERPRES