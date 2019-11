Dăncilă: Cred că am greşit în privinţa comunicării cu diaspora. Contracandidaţii au vorbit, noi am luat măsuri

Lucian Alecu

Candidatul social-democrat la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, consideră că PSD a greşit din punct de vedere al comunicării cu diaspora, în condiţiile în care contracandidaţii săi doar au spus că românii din străinătate trebuie să vină acasă, în vreme ce PSD a luat măsuri concrete pentru ca acest lucru să se întâmple.



"Cred că noi am greşit din punct de vedere al comunicării în ceea ce priveşte diaspora, pentru că dacă toţi ceilalţi au spus că diaspora trebuie să vină acasă, noi am luat măsuri - creşterea salariilor, investiţiile, dezvoltarea comunităţilor, programe pentru diaspora, cum este Start Up Nation Diaspora, cum sunt programele Tomate, pentru cei care lucrează în agricultură. Sunt lucruri pe care noi le-am făcut pentru diaspora, desfiinţarea taxelor consulare, până şi cele trei zile de vot şi votul prin corespondenţă sunt tot măsuri pe care noi le-am susţinut şi le-am implementat", a declarat Viorica Dăncilă, duminică seară, pentru AGERPRES, întrebată care este mesajul său pentru diaspora astfel încât să obţină mai multe voturi în turul doi al alegerilor prezidenţiale, în cazul în care va fi confirmată oficial în acest sens.



Candidatul PSD a adăugat că se bucură că românii din diaspora au participat în număr mare la vot şi şi-a exprimat speranţa ca în turul doi aceştia să voteze "ceea ce este bine pentru ei, ceea ce este bine pentru familiile lor din România".



"Eu cred că nimeni din diaspora nu se bucură atunci când vede că un guvern al lui Klaus Iohannis vrea să introducă din nou austeritatea şi cred că aceste lucruri ar trebui să conteze pentru ei şi dacă vor să vină acasă, atunci să susţină un candidat care, într-adevăr, prin măsurile luate, poate crea aceste condiţii", a mai declarat Viorica Dăncilă.

AGERPRES