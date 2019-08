Dăncilă: Dacă ALDE va ieşi de la guvernare voi căuta soluţii să avem numărul de voturi necesare

Lucian Alecu

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat că dacă ALDE va decide ieşirea de la guvernare va căuta soluţii astfel încât să obţină numărul de voturi necesare pentru a-şi duce "până la capăt misiunea".



"Nu aş vrea să fac acest scenariu. Nu aş vrea să iau în calcul ieşirea ALDE de la guvernare. Vom avea discuţii, îmi doresc ca ADLE să rămână la guvernare, dar, bineînţeles, în eventualitatea în care ALDE va ieşi de la guvernare voi căuta soluţii astfel încât să avem numărul de voturi necesare ca această guvernare să îşi ducă până la capăt misiunea", a declarat Dăncilă, duminică seara, la Antena 3.



Ea consideră că PNL nu va mai depune moţiune de cenzură deoarece nu are numărul de voturi necesare.



"Nu este nicio înţelegere politică. Ce înţelegere politică să am cu dl. Orban? Am uitat de plângerea pentru înaltă trădare depusă de dl. Orban împotriva mea? Nu. Eu cred că este un calcul matematic. Am văzut la ultima moţiune de cenzură care este rezultatul şi cred că un nou eşec înainte de prezidenţiale nu ar face foarte bine PNL şi cred că este un calcul politic. Ştiu că nu o să aibă voturile necesare pentru ca moţiunea să treacă şi orice înfrângere ştiţi bine că se contabilizează. În momentul în care porneşti la un război trebuie să ai şansa de câştig, dacă vezi că nu ai şansa de câştig, e bine să nu porneşti", a mai spus Dăncilă. AGERPRES