Dăncilă: Dacă preşedintele CNAS nu îşi dă demisia, îl voi demite

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că îl va demite pe preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Răzvan Vulcănescu, dacă acesta nu îşi va da demisia.



"Domnul Vulcănescu trebuie să înţeleagă că acest lucru nu este opţional. Este un lucru obligatoriu. Dacă dumnealui nu îşi dă demisia, îl voi demite. Voi cere doamnei ministru (al Sănătăţii - n.r.), că aşa se procedează, (...) îl vom demite noi şi vom numi pe altcineva. Nu am întrebat dacă vrea să îşi dea demisia, am spus că trebuie să îşi dea demisia şi acest lucru îl va face", a afirmat şefa Executivului.



În opinia sa, viitorul preşedinte CNAS trebuie să fie "o persoană care poate să răspundă tuturor provocărilor din sistem, (...) dar şi o persoană care să îşi aleagă cu grijă purtătorul de cuvânt".



"Eu nu o să accept niciodată ca cineva să jignească cetăţenii români", a spus Dăncilă.



Purtătorul de cuvânt de la CNAS, Daniel Osmanovici, a declarat, miercuri, într-un interviu la un post de radio pe tema defecţiunii sistemului informatic de la CNAS, că "oamenii mor oricum, şi cu, şi fără sistem".



Preşedintele CNAS, Răzvan Vulcănescu, a declarat joi, pentru AGERPRES, că nu a luat în calcul demisia la acest moment. "Nu am luat în calcul o demisie la acest moment. Nu consider că mă fac vinovat de nefuncţionalitatea platformei informatice şi sunt anumite lucruri care trebuie privite în ansamblu, de-a lungul timpului, de ce s-a ajuns la o astfel de situaţie", a spus Vulcănescu.

AGERPRES