Dăncilă: Dărâmarea Guvernului presupune, de fapt, şi numirea procurorilor

Premierul Viorica Dăncilă a explicat, miercuri, că afirmaţiile sale din cadrul şedinţei PSD referitoare la faptul că miza rămânerii la guvernare este legată şi de aspecte ce ţin Justiţie au avut în vedere că "dărâmarea Guvernului presupune, de fapt, şi numirea procurorilor".



"Interpretarea a fost aşa cum şi-a dorit-o fiecare. Eu am spus, am vorbit despre Secţia specială, pentru că, după cum ştiţi, în spaţiul public au apărut anumite afirmaţii sau unele dintre ele au fost legate de Ministerul Justiţiei. Le-am spus că noi nu vom lua nicio hotărâre, nu vom da nicio ordonanţă de urgenţă în domeniul Justiţiei nici pentru desfiinţarea Secţiei speciale, nici pentru alt motiv", a declarat Dăncilă, întrebată despre afirmaţiile sale din şedinţa PSD, în urma cărora o parte dintre membrii CSM au solicitat sesizarea CCR.



"Categoric că mizele guvernării sunt legate şi de aceste lucruri", a răspuns Viorica Dăncilă, întrebată dacă există şi alte "mize" ale rămânerii la guvernare a PSD legate de dosare penale şi numirea procurorilor. "Dărâmarea Guvernului presupune, de fapt, şi numirea procurorilor, pentru că... ăsta este rolul", a completat ea.



Întrebată dacă magistraţii sunt numiţi politic, premierul a replicat: "Ştiţi foarte bine, asta interpretaţi dumneavoastră, eu nu am spus niciodată că magistraţii sunt numiţi politic".



"Chiar am subliniat faptul că magistraţii nu trebuie să mai fie numiţi politic şi, dacă vă amintiţi, chiar am propus pentru Ministerul Justiţiei o persoană din domeniul juridic fără să fie înregimentată politic. Am vrut să dau un semnal că politicul nu are voie să se implice în domeniul juridic, dar, după cum ştiţi, preşedintele României a fost cel care a respins această nominalizare", a menţionat premierul.



Şapte membri CSM i-au cerut preşedintelui Consiliului sesizarea Curţii Constituţionale privind un posibil conflict juridic între premierul Viorica Dăncilă şi autoritatea judecătorească, în urma apariţiei în spaţiul public a înregistrărilor dintr-o şedinţă a PSD în care prim-ministrul a afirmat, între altele, că miza rămânerii la guvernare a PSD "nu este neapărat un post de prim-ministru. Mizele sunt mult mai mari. Mizele sunt legate de dosare, de Secţia specială, de numirea procurorilor. Sper că nu vreţi să ne întoarcem... şi mulţi din această sală ştiu la ce m-am referit".

