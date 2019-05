Dăncilă: Data Congresului PSD va fi stabilită în şedinţa BPN de luni; probabil la sfârşitul lunii iunie

Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), premierul Viorica Dăncilă, a declarat marţi seara că lucrările congresului PSD ar putea avea loc la sfârşitul lunii iunie, atunci urmând să fie aleasă conducerea partidului şi candidatul la prezidenţiale.



Viorica Dăncilă a precizat că data congresului va fi stabilită "în scurt timp" de Biroul Permanent Naţional (BPN), menţionând că timpul nu a mai permis discuţii despre congresul PSD în cadrul reuniunii de marţi a Comitetului Executiv.



"Ca să vorbim despre congres, timpul nu ne-a mai permis, dar în scurt timp, săptămâna viitoare, vom avea luni, la ora 10,00 şedinţă de Coaliţie, la ora 12,00 vom avea Birou Permanent Naţional - pentru că aşa cum am menţionat, vom face săptămânal BPN şi şedinţele de Coaliţie. Vom stabili în Biroul Permanent Naţional când vom face congresul. Am discutat despre acest lucru, cred că trebuie să avem în vedere două etape. O primă etapă, referitoare la statut - să vedem dacă toate lucrurile, toate prevederile din statut sunt agreate sau trebuie să mai facem modificări - şi pe urmă vom avea un congres în care vom alege conducerea partidului şi, bineînţeles, vom desemna candidatul pentru alegerile prezidenţiale", a spus Dăncilă.



Premierul a arătat că la congres se are în vedere o analiză a rezultatelor de la alegerile europarlamentare.



"Avem în vedere să facem o analiză a celor întâmplate la aceste alegeri. Considerăm că atunci când avem congresul trebuie să avem clarificate foarte multe lucruri şi să avem în vedere cum îndreptăm greşelile şi ce ne propunem pe termen scurt, mediu şi lung", a conchis Viorica Dăncilă. AGERPRES