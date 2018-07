Dăncilă despre cererile de demisie venite din partea lui Iohannis

Premierul Viorica Dăncilă a catalogat cererile de demisie la adresa ei venite din partea preşedintelui Klaus Iohannis drept un "gest politic".

"Încă de la preluarea mandatului am spus că vreau să avem o bună cooperare interinstituţională între Parlament, Guvern şi Preşedinţie. Am discutat despre acest lucru împreună cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi împreună cu domnul preşedinte Klaus Iohannis. Din păcate, aşa cum aţi menţionat înainte, am avut surpriza să mi se ceară demisia de mai multe ori, lucru pe care eu îl cataloghez ca un gest politic, pentru că datele pe care le-am prezentat astăzi arată că nu era un temei din punct de vedere economic ca să se ajungă la această decizie a domnului preşedinte Iohannis", a declarat Viorica Dăncilă, luni seară, la Antena 3.

Ea a răspuns astfel întrebată fiind care este abordarea sa ca prim-ministru în relaţia cu preşedintele, după ce acesta i-a cerut în mod repetat demisia din funcţie şi dacă mai este posibil să existe o relaţie "corectă, bună, funcţională" între premier şi şeful statului. AGERPRES