Dăncilă, despre decizia PSD de a-l susține pe Teodor Meleșcanu la conducerea Senatului

Viorica Dăncilă a spus că decizia ca PSD să-l susțină pe Teodor Meleșcanu la conducerea Senatului a fost luată prin vot, scrie Antena 3.

„Locul pentru funcția de președinte al Senatului a fost al ALDE și noi am vrut să arătăm că suntem corecți până la capăt”.

Întrebată ce anume a determinat-o să-l aleagă pe Meleșcanu pentru conducerea Senatului, Dăncilă a spus că: „Am discutat și cu colegii mei, am discutat astăzi și la întâlnirea pe care am avut-o cu președintele Camerei Deputaților, am discutat și cu colegii din partid și a fost un vot la Senat pentru acest lucru”.