Dăncilă despre declaraţiile lui Cîţu pe deficit: Vor să îşi ascundă neputinţa, faptul că nu au soluţii

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a criticat joi declaraţiile ministrului de Finanţe, Florin Cîţu, referitoare la deficitul bugetar, arătând că liberalii ''vor să ascundă faptul că nu au soluţii''.

"Noi am luat în calcul că vom guverna până la sfârşitul anului şi că ne vom încadra în deficitul bugetar. Aceleaşi lucruri pe care le vedem acum, dar mult mai radicale şi cu foarte multe acuzaţii care de fapt vor să ascundă adevărul şi neputinţa unora de a găsi soluţii le-am văzut şi anul trecut. Acelaşi domn Vasile Cîţu spunea că deficitul bugetar este de 4%, că nu ne vom încadra în ţinta de deficit bugetar şi am văzut ceea ce a dat Eurostat, deficitul pe anul 2018 - 2,96%. Acelaşi lucru se întâmplă şi în acest an. De fapt, vor să îşi ascundă neputinţa, vor să ascundă faptul că nu au soluţii, vor să ascundă adevărul, şi anume că nu au venit cu un program de guvernare, că de fapt vor să vină cu o politică de austeritate şi în spatele acestor declaraţii vin şi spun că au o grea moştenire", a arătat Dăncilă, într-o conferinţă de presă.

Întrebată dacă pe vremea Guvernului său au existat două bugete, aceasta a spus: "Nu există aşa ceva".

"Haideţi să luăm istoricul perioadei în care am fost eu la guvernare. 2018 - am redus datoria externă a României conform Tratatului de la Maastricht. (... ) Mai mult, ne-am încadrat în ţinta de deficit bugetar, am crescut pensii şi salarii, am făcut investiţii în comunităţile locale, am crescut salariile medicilor, am crescut pensiile şi ne-am încadrat în toate ţintele europene. De ce acum sunt două bugete? E o gaură la buget? Dar nu am văzut absolut nimic din programul lor de guvernare, din programul domnului Vasile Cîţu care să vină în favoarea românilor. Să spună - avem acest lucru în program şi putem să facem acest lucru. Îl vedeam pe premierul Orban că se vaită de greaua moştenire, în timp ce domnul Cîţu spunea - vom creşte de la 1 ianuarie salariile în Educaţie. Păi când eşti serios? Atunci când spui că nu ai bani deloc sau atunci când spui că vei creşte salariile? Ar trebui să se pună de acord. Este clar pentru noi că vin cu o politică de austeritate şi vor să o justifice într-un fel", a menţionat ea.

AGERPRES