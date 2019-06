Dăncilă, despre fetiţa dată spre adopţie: Am vorbit cu ministrul Muncii şi cu ministrul de Interne să demareze o anchetă

Captura Video

Premierul Viorica Dăncilă a precizat că a cerut o anchetă în cazul fetiţei de 8 ani din Baia de Aramă care a fost dată spre adopţie şi care a fost preluată vineri de autorităţi de la o asistentă maternală în urma unei hotărâri judecătoreşti, adăugând că a solicitat şi ca acestui copil să i se acorde consiliere psihologică.



"Am vorbit cu ministrul Muncii, cu ministrul Afacerilor Interne să demareze o anchetă, să vadă ce s-a întâmplat acolo. Sper ca şi Inspecţia Judiciară să facă acest lucru. Este vorba de un copil, care are sentimente şi cu sentimentele lui nu trebuie să se joace nimeni. Înţeleg foarte bine acest lucru, eu sunt o mamă care a adoptat un copil şi ştiu cât de importantă este o familie pentru un copil şi cum poate să îi schimbe viaţa. Cred că acest lucru trebuie tratat cu atenţie şi dincolo de aceste anchete, care trebuie să aibă cursul lor, trebuie să ne gândim cum ajutăm această fetiţă să se integreze cât mai bine, să nu o rănim. Ştiu că există o hotărâre judecătorească, acolo unde hotărârea există, nu putem să intervenim, dar eu cred că trebuie să ne gândim la ce simte acest copil", a declarat premierul la Neptun.



Ea a spus că până luni va avea toate detaliile legate pe caz şi i-a rugat pe toţi politicienii, indiferent de formaţiunea din care aparţin, "să nu facă o miză politică din sentimentele unui copil", pentru că "dincolo de politică, suntem oameni".



"Nu vorbesc ca prim-ministru al României, nu vorbesc ca liderul unui partid, vorbesc ca mamă şi cred că toţi ar trebuie să ne gândim că suntem părinţi, marea majoritate, şi să ne gândim că acest lucru s-ar fi putut întâmpla cu copilul nostru. Ce am fi simţit atunci? Până atunci, am cerut să se acorde consiliere psihologică copilului şi să avem grijă de fetiţă. (...) Tot ceea ce se va putea face la nivel guvernamental, vă asigur că se va face", a menţionat ea.



Dăncilă a mai precizat că dacă din analiză va reieşi că un minister a greşit în acest caz, acest lucru va fi luat în calcul la o eventuală remaniere guvernamentală.



Fetiţa de 8 ani din Baia de Aramă a fost dată în adopţie unui cuplu din SUA cu cetăţenie română. Ea locuia împreună cu asistenta maternală, care a avut grijă de fetiţă în ultimii şapte ani.



Potrivit presei locale, asistentei maternale i s-a desfăcut contractul de muncă, iar autorităţile au considerat că fata stă ilegal la domiciliul acesteia.



În imaginile înregistrate de soţul femeii apare fetiţa de 8 ani, care plânge şi se zbate pentru a rămâne alături de asistenta maternală, căreia îi spune 'mama'.



Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi menţionează într-un comunicat de presă că nu au fost informaţi cu privire la operaţiunea de preluare a minorei desfăşurată vineri la familia din Baia de Aramă şi nici nu a fost solicitată prezenţa vreunui reprezentant al instituţiei în cadrul acestei operaţiuni.



Pe de altă parte, reprezentanţii Poliţiei au informat că numărul poliţiştilor care au participat la misiunea de dare spre adopţie a fetiţei de 8 ani din Baia de Aramă a fost stabilit după o analiză realizată anterior, care a avut în vedere inclusiv riscurile la adresa ordinii publice care pot să apară pe fondul unui impact emoţional puternic.



Potrivit sursei citate, poliţiştii IPJ Mehedinţi au fost delegaţi de procurorul de caz să pună în executare un mandat de percheziţie într-un dosar de lipsire de libertate, emis de Curtea de Apel Craiova.



"Percheziţia a avut loc într-o locaţie unde se afla un minor care a fost dat spre adopţie prin hotărâre judecătorească definitivă", a informat IGPR.

AGERPRES